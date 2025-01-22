«Новый народный фронт» встал перед выборами

Лидеры Социалистической партии (PS) Оливье Фор и «Непокорившейся Франции» (LFI) Жан-Люк Меланшон ругают и проклинают друг друга после отказа социалистов поддержать вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жан-Люк Меланшон (слева) и Оливье Фор

Фото: Sameer AL-Doumy / AFP Жан-Люк Меланшон (слева) и Оливье Фор

Фото: Sameer AL-Doumy / AFP

Социалисты, возглавляемые Оливье Фором, предпочли 16 января отказаться от вотума недоверия правительству Франсуа Байру, выдвинутого «Непокорившейся Францией» (LFI). На чрезвычайном заседании утром в день голосования они взвесили все «за» и «против» и не пошли на поводу у своих яростных союзников из LFI. Как стало известно, к этому решению их подтолкнуло полученное в тот же день письмо премьер-министра, выражавшего готовность пойти на уступки левым, к примеру, ввести налог на самых богатых и сохранить 4 тыс. рабочих мест в сфере образования. В обмен на это социалисты согласились подождать решения по главному требованию левого блока — отмене пенсионной реформы.

Оливье Фор считает, что достигнутые результаты можно считать успехом: его партия «выступила с позиции силы» и помогла французам, вместо того чтобы войти в бессмысленную конфронтацию с правительством, как это делают «непокорившиеся».

Те же, разумеется, видят ситуацию диаметрально противоположной. Жан-Люк Меланшон заявил, что чувствует себя «преданным» и «оскорбленным». «Социалисты ломают коалицию NFP, но они капитулируют в одиночку»,— написал он в соцсетях, поблагодарив «зеленых» и коммунистов, присоединившихся к голосованию за вотум недоверия. А вот социалисты, как он считает, «поставили NFP на грань краха» и показали себя снова как политическая сила, готовая идти на компромиссы ради сохранения власти, а не ради интересов народа. «Каждый, кто не голосует за вотум недоверия, выходит из НПФ. Мы намерены выдвигать кандидатов против них в их округах,— пригрозил лидер НФ.— Социалистическая партия больше не является нашим партнером, а лишь ситуативным союзником».

Оливье Фор с возмущением отверг обвинения в «предательстве». Он не понял, кого это «предали» социалисты, и напомнил, что «Новый народный фронт» — это союз равноправных независимых политических сил, а не партия, управляемая Меланшоном. «Жан-Люк Меланшон не является лидером NFP. Социалисты принимают свои решения самостоятельно, руководствуясь интересами французов»,— заявил он. На угрозы предвыборной конфронтации он также отреагировал достаточно резко. По его мнению, политика раскола, которую практикует лидер «Непокорившейся Франции», может привести только к его собственной изоляции: «Если он устраивает чистки при каждом случае разногласий, как он это делал в своей партии, в конце концов он останется один».

На самом деле у каждого из двух лидеров есть еще и собственный интерес.

«Непокорившаяся Франция» жаждет немедленной отставки Эмманюэля Макрона и проведения досрочных президентских выборов.

С 2012 года Жан-Люк Меланшон участвовал в трех президентских кампаниях, трижды был бит, не попав даже во второй тур, но не намерен останавливаться на достигнутом. Идея Меланшона — чем хуже, тем лучше. Если удастся ввергать Францию из кризиса в кризис, авось Макрон не выдержит, и тогда левые силы внесут главу «непокорившихся» в Елисейский дворец.

Так же связан выборами и Оливье Фор, но на сей раз партийными. Если Жан-Люк Меланшон в своей партии LFI выступает безраздельным владыкой, просто отдавая приказы, Фору приходится убеждать своих сторонников. В PS нет железной дисциплины: например, во время голосования в Национальной ассамблее 8 из 66 депутатов PS все-таки поддержали вотум недоверия. Глава социалистов пытается удержать баланс между левым крылом партии, требующим более решительных действий, и умеренными депутатами, поддерживающими переговоры с правительством.

Внутренние разногласия усугубляются перед предстоящим партийным съездом, запланированным на весну 2025 года. Поэтому Оливье Фора не волнуют глобальные идеи Жан-Люка Меланшона, пусть тот грезит на здоровье о президентстве здесь и сейчас.

Его задача — поднять вес партии PS в левом движении, изрядно потерянный с тех времен, когда при Франсуа Олланде социалисты управляли Францией.

Плюс по возможности сохранить свой пост первого секретаря, в третий раз после избрания в 2018 году. Оппоненты Фора внутри партии не раз упрекали его в подчинении интересов PS идеям и капризам Жан-Люка Меланшона. Нынешний бунт против «вождя левых» отчасти связан и с необходимостью продемонстрировать независимость в ожидании отчета перед товарищами по партии.

К тому же предстоящий съезд рассматривается и как потенциальная точка для будущего объединения левых сил перед президентскими выборами 2027 года. Вопрос, под чьими знаменами выступят левые, стоит уже сейчас. И здесь личные амбиции руководителей четырех левых партий, составляющих «Новый народный фронт», едва ли позволят сохранить такое же единство, как на прошедших выборах в Национальную ассамблею.