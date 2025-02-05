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Коммерсантъ FM
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Трамп пообещал посетить Израиль, Газу и Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении посетить Израиль, сектор Газа и Саудовскую Аравию. Об этом американский президент объявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп (справа) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп (справа) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп (справа) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Leah Millis / Reuters

«Люблю Израиль. Посещу его. И я посещу Газу. И я посещу Саудовскую Аравию. И я посещу другие места на всем Ближнем Востоке»,— сказал глава Белого дома (цитата по ТАСС). Даты визитов он не уточнил.

В ходе пресс-конференции господин Трамп также сообщил о планах Вашингтона установить контроль над сектором Газа для проведения масштабных работ по разминированию и восстановлению территории. По его словам, США намерены создать в Газе экономическое развитие, «которое предоставит безграничное количество работ и жилья для людей».

Подробнее о планах Дональда Трампа по анклаву — в материале «Ъ» «Сектор Газа готовят к массовой зачистке».

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