Трамп пообещал посетить Израиль, Газу и Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении посетить Израиль, сектор Газа и Саудовскую Аравию. Об этом американский президент объявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (справа) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Leah Millis / Reuters Президент США Дональд Трамп (справа) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Leah Millis / Reuters

«Люблю Израиль. Посещу его. И я посещу Газу. И я посещу Саудовскую Аравию. И я посещу другие места на всем Ближнем Востоке»,— сказал глава Белого дома (цитата по ТАСС). Даты визитов он не уточнил.

В ходе пресс-конференции господин Трамп также сообщил о планах Вашингтона установить контроль над сектором Газа для проведения масштабных работ по разминированию и восстановлению территории. По его словам, США намерены создать в Газе экономическое развитие, «которое предоставит безграничное количество работ и жилья для людей».

Подробнее о планах Дональда Трампа по анклаву — в материале «Ъ» «Сектор Газа готовят к массовой зачистке».