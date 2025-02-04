Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран

Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении политики «максимального давления» на Иран. Как передает пресс-пул Белого дома, в ходе подписания американский президент отметил, что «это очень жесткий указ для Ирана».

«Надеюсь, нам не придется использовать его слишком часто. Я не рад этому»,— сказал господин Трамп.

О планах президента США подписать такой указ ранее писало Reuters со ссылкой на источник. Утверждалось, что документ нацелен на перекрытие всех путей к созданию ядерного оружия в Иране. По словам собеседника агентства, американский лидер поручит министру финансов США оказать «максимальное экономическое давление» на Иран, в том числе посредством санкций.

Во вторник The New York Times сообщала, что американская разведка получила информацию о группе иранских ученых, которые работают над ускоренным способом создания ядерного оружия. По информации разведки, инженеры и специалисты в области вооружений Ирана стремятся сократить время производства атомного оружия до нескольких месяцев.

О позиции Дональда Трампа по иранской проблематике — в материале «Ъ» «К Ирану надо помягше, а на вопросы смотреть ширше».