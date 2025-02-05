Спасатели нашли тела всех 67 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Экстренные службы извлекли из реки Потомак тела всех 67 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне, сообщила пожарная служба столицы США в соцсети Х. Останки 66 человек были идентифицированы, уточнило ведомство.

Как передает CBS News, обнаружить тела всех жертв удалось после того, как из реки достали части кабины и хвоста рухнувшего авиалайнера. Службы продолжают извлекать из реки обломки самолета и вертолета. По словам чиновников, на это уйдет несколько дней.

29 января пассажирский самолет авиакомпании PSA Airlines при заходе на посадку в аэропорту Вашингтона столкнулся с военным вертолетом Sikorsky UH-60 Black Hawk, который выполнял учебный полет. Оба судна рухнули в реку. На борту самолета было 64 человека, в вертолете — три человека. Все они погибли. Точные причины ЧП пока не установлены.

Подробности авиакатастрофы — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».