Президент Мексики поддержала закрытие USAID

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила за закрытие Агентства по международному развитию США (USAID), обвинив его во вмешательстве во внутренние дела других стран. Госпожа Шейнбаум считает, что США должны искать другие способы помощи странам, создавая прозрачные каналы поддержки.

«Это агентство финансировало все: от исследовательских проектов до оппозиционных групп в правительствах. Так было в Мексике, где организация "Мексиканцы за коррупцию" получала поддержку от этого агентства, что было доказано. Почему это агентство вмешивается в политику?»,— сказала госпожа Шейнбаум в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС).

USAID — независимое агентство при правительстве США, которое оказывало помощь другим странам. В январе госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить финансирование большинства программ помощи на 90 дней для их пересмотра. Вчера, 3 февраля, бизнесмен Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США, заявил о начале ликвидации USAID. И. о. администратора агентства назначен госсекретарь Марко Рубио.

О приостановке программ USAID — в материале «Ъ» «Дональд Трамп рискнул здоровьем».