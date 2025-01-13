Сектор реально занял

В 2024 году активность российских эмитентов на публичном долговом рынке оказалась рекордной. По данным Cbonds, объем размещенных облигаций немногим не дотянул до 7 трлн руб., свыше четверти пришлось на последний месяц года. Вопреки сложившейся тенденции, в 2024 году больше половины заимствований пришлось на компании реального сектора экономики, а не на банки. Высокой активности эмитентов способствовали надежды на достижение пика по ключевой ставке ЦБ и высокая потребность в рефинансировании долговых обязательств.

В декабре корпоративные эмитенты облигаций резко нарастили активность на внутреннем долговом рынке. По данным Cbonds, суммарный объем привлечений такими компаниями превысил 1,8 трлн руб., что почти вдвое выше результата предыдущего месяца и на треть выше исторического максимума, установленного годом ранее (1,4 трлн руб.). В целом за год эмитенты разместили долговые бумаги на 6,86 трлн руб., также на треть улучшив рекорд 2023 года (5,2 трлн руб.). Текущие объемы заимствований вдвое выше показателя 2021 года (3,2 трлн руб.), когда компании могли занимать не только на локальном, но и на международном рынке.

Основной вклад в общий объем размещений в 2024 году внесли компании реального сектора. На такие эмитенты, согласно оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, пришлось 51,8% всего объема размещений. Доминировавшие в 2023 году компании финансового сектора, куда входят банки, заняли 32,1% рынка. Еще порядка 16,1% пришлось на облигации институтов развития. Продолжается укрупнение сделок, на 50 крупнейших, по оценке аналитика, с объемом 30–684 млрд руб. пришлось около 64% от общего объема привлечений. «За год было размещено 214 выпусков облигаций с плавающим купоном против 87 в 2023 году, на общую сумму 3,1 трлн руб.»,— отмечает Александр Ермак.

Декабрь традиционно считается одним из лучших месяцев для долгового рынка, чему способствует как подготовка финансирования перед низким периодом начала будущего года, так и традиционно высокие объемы погашений. В этот раз добавляли активности опасения того, что 20 декабря 2024 года Банк России может повысить ключевую ставку с 21% как минимум до 23%, что неизбежно приведет к росту стоимости заимствования. Вопреки ожиданиям, ставка осталась на неизменном уровне 21%, что вызвало рост на фондовом рынке и ответное падение ставок (см. “Ъ” от 24 декабря). В итоге в последнюю рабочую неделю ушедшего года прошло 51 размещение облигаций общим объемом 200 млрд руб. «Декабрьское решение ЦБ по ключевой ставке оказалось вне консенсус-прогноза участников рынка, привнеся для одних неопределенность, для других чрезмерный позитив»,— отмечает руководитель департамента финансовых рынков и долгового капитала БКС КИБ Кирилл Лапшин.

По мнению опрошенных участников рынка, открывшееся в декабре окно для выхода на рынок сохранится и в январе. По мнению начальника управления рынков капитала Сбербанка Эдуарда Джабарова, высокой активности эмитентов стоит ожидать начиная со второй половины месяца. Продиктована такая активность будет не только и не столько декабрьским решением ЦБ, сколько высокими потребностями эмитентов в финансировании в целом. По оценке Sberbank CIB, основанной в том числе на данных Cbonds, общий объем погашений корпоративных заемщиков, включая банки и институты развития, до конца года составит 5,1 трлн руб. Две трети всего объема — это погашения локальных рублевых облигаций, 15,2% — локальные валютные облигации, 13,5% — еврооблигации и 8,5% — замещающие облигации. Кирилл Лапшин не исключает того, что в январе компании с большей смелостью будут размещать облигации с фиксированной ставкой.

Высокой активности эмитентов на долговом рынке будет способствовать и высокий уровень кредитных ставок по сравнению с уровнем ставок на рынке облигаций. «Для компаний первого эшелона разница между ставкой по облигациям может быть на несколько процентных пунктов ниже, чем ставка по новым кредитам»,— отмечает господин Джабаров. Такой диспаритет в ставках, по его мнению, будет способствовать активности эмитентов в начале года, в том числе знаковых дебютных эмитентов, которые ранее не присутствовали на российском рынке облигаций. «Единственное, что может затормозить рынок,— форс-мажор (геополитика, ее влияние на рынок, ставки) и отмена моратория на обновление проспектов с 2025 года, но этот вопрос сейчас на повестке Банка России, Московской биржи и эмитентов и решается тем или иным образом»,— отмечает руководитель офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.

Виталий Гайдаев