Ставки придавили долговой рынок

В последний осенний месяц резко сократилась активность эмитентов на долговом рынке: объем рыночных размещений корпоративных облигаций упал на 43% по сравнению с октябрем, до 286 млрд руб., что на 9% меньше, чем в ноябре 2023 года. В условиях жесткой денежно-кредитной политики Банка России даже крупные эмитенты вынуждены для привлечения инвесторов увеличивать частоту выплат: вместо полугодовых купонов в ход все чаще идут ежемесячные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В ноябре российские эмитенты резко сократили привлечения на долговом рынке. По оценке “Ъ”, основанной на данных агентства Cbonds, за ноябрь корпоративные заемщики привлекли 286 млрд руб. (не учтен выпуск облигаций «Роснефти» на 684 млрд руб., по которому прошло всего восемь сделок). Результат минувшего месяца оказался на 43% ниже показателя октября и почти на 9% меньше привлечений в ноябре прошлого года. В этом году меньший объем средств компании привлекали лишь в январе (118,3 млрд руб.) и феврале (267,2 млрд руб.).

Ноябрь — традиционно один из самых слабых месяцев по объему заимствований. Согласно данным Cbonds за последние 15 лет, в последний месяц осени объемы привлечений снижались по сравнению с октябрем в 12 раз, при этом шесть раз показатель падал более чем вдвое. В этом году ситуация усугубилась на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России. В октябре регулятор довел ключевую ставку до небывалой высоты 21%, а также не исключил ее повышение в декабре. Кроме того, ЦБ ввел норматив краткосрочной ликвидности для системно значимых банков (см. “Ъ” от 11 ноября). «Несмотря на наличие в банковской системе достаточного объема свободных средств, банки не могут использовать их для выдачи новых кредитов или участия в новых размещениях, так как ЦБ ужесточает текущие требования к соблюдению регуляторных нормативов»,— пояснил директор департамента рынков капитала Совкомбанка Роберт Смакаев.

В итоге крупные банки, которые являются ключевыми держателями облигаций, включая флоатеры, вынуждены были сокращать такие вложения, что привело к снижению цен на вторичном рынке, отмечает руководитель управления фондовых операций УК ТФГ Сергей Чернышенко. Индекс корпоративных облигаций с переменным купоном RUFLCBTR снизился по итогам ноября на 0,6%. Вдобавок к этому произошло расширение спредов к бенчмаркам, что отразилось и на первичном рынке. «В ноябре в размещениях флоатеров качественных эмитентов первого эшелона премия к базовому активу выросла вдвое, до 200 б. п.»,— отмечает главный аналитик по долговым рынкам БК «Регион» Александр Ермак.

Для повышения привлекательности новых выпусков компании увеличивают частоту выплат купонов. По оценке Александра Ермака, на месячный купон теперь приходится около 2/3 всех размещений против 33% по итогам 2023 года. Кроме того, растет число выпусков, в которых в качестве ориентира выступает ключевая ставка. По данным Банка России, в третьем квартале 63% выпусков были привязаны к этому индикатору, против 39% по итогам 2023 года. При этом доля ставки RUONIA сократилась с 59% до 35%. «Инвесторы не хотят нести риски волатильности банковского сектора, что отражается в ставке RUONIA, и стали требовать от эмитента переход на ключевую ставку в качестве базового актива»,— отмечает господин Ермак.

В текущих условиях компании вновь начали размещать облигации с фиксированным купоном небольшой срочности. В конце месяца «Ростелеком» и «Русгидро» разместили выпуски сроком 1–1,5 года с фиксированной ставкой 23% годовых. Как отмечает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров, «УК и НПФ сосредоточены в большей степени на инструментах с фиксированным купоном, предложение которых остается на довольно низком уровне и дюрация которых не превышает двух лет».

С учетом того, что в декабре ЦБ может еще повысить ключевую ставку, а также высокой вероятности более активного размещения флоатеров Минфином активность эмитентов вряд ли превысит показатель декабря 2023 года. «Мы получаем запросы от ряда крупных эмитентов по организации сделок, но они носят точечный характер и не имеют признаков массовости»,— отмечает Роберт Смакаев. Заместитель руководителя департамента финансовых рынков и долгового капитала БКС КИБ Наталья Виноградова отмечает, что достаточно большое количество размещений отложено вследствие отсутствия ликвидности и спроса на рынке. «Сами организаторы, оставшиеся фактически последним надежным классом инвесторов на рынке первичных размещений, начали сокращать объемы гарантий, а то и вовсе приостанавливать свое участие в размещениях»,— отмечает эксперт.

Виталий Гайдаев