В бондах как в шелках

2024 год был рекордным для первичного долгового рынка. По данным Cbonds, инвестбанки провели 1268 рыночных размещений на сумму более 4,6 трлн руб., что на 23% больше, чем годом ранее. На первом месте по объему подобных размещений, как и год назад, остался Газпромбанк, а второе и третье место заняли «ВТБ Капитал Трейдинг» и Sber CIB. От 2025 года банкиры ждут сохранения высокой активности даже при удержании высокой ключевой ставки Банка России длительное время, поскольку у компаний сохраняется потребность в рефинансировании не только облигаций, но и кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В минувшем году произошли изменения в списке крупнейших организаторов размещений на российском рынке облигаций. По данным Cbonds, на первом месте остался Газпромбанк, который провел 260 размещений на 904,5 млрд руб. На вторую строчку с результатом почти 500 размещений на 848,3 млрд руб. вышел «ВТБ Капитал Трейдинг», занимавший годом ранее лишь шестое место. Со второго на третье место сместился Sber CIB, который провел 435 размещений на 713,3 млрд руб.

Всего в прошлом году инвестбанки провели 1268 рыночных размещений на 4,63 трлн руб. Это почти на 900 млрд руб. выше рекордного результата 2023 года (3,73 трлн руб.), количество сделок выросло год к году на 72%. Во втором полугодии ЦБ приступил к новому витку повышения ставки, подняв ее с 16% до 21%. «Активность продиктована потребностью крупнейших заемщиков в финансировании инвестиционных программ и рефинансировании действующих обязательств, которые оставались на высоком уровне, несмотря на ужесточение ДКП»,— отмечает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров. Банкирам приходилось активно креативить. Начальник управления долгового капитала Альфа-банка Артем Стариков рассказал о том, что наряду с классическими облигациями с фиксированной ставкой приходилось активно размещать бумаги с плавающим купоном, валютные выпуски, причем не только в юанях, но и в долларах США.

Вместе с тем стоит учитывать, что заметную долю рыночных размещений обеспечили выпуски по секьюритизации кредитов. По оценке “Ъ”, в минувшем году было поведено 8 размещений ипотечных бумаг на 540,2 млрд руб.— это второй по величине результат в истории, и он уступает лишь рекордному показателю 2023 года (670 млрд руб.). Произошла активизация и в сегменте секьюритизации потребкредитов, но объем таких выпусков многократно уступают ипотечным (см. “Ъ” от 3 декабря 2024 года).

В то же время собственные выпуски (когда эмитент совпадает с организатором), на которые в 2023 году приходилось немногим менее всего объема рыночных размещений (1,16 трлн руб.), в минувшем году составили лишь 165 млрд руб. Это может свидетельствовать о том, что все чаще эмитенты прибегают к практике привлечений сторонних банков. По словам Артема Старикова, это необходимо для поддержания требуемого уровня спроса и широкого круга инвесторов. Комиссии за проведение сделки получают все ее участники, как внешние, так и внутренние. И как отмечает руководитель управления инвестиционно-банковской деятельности «ВТБ Капитал Трейдинг» Мария Хабарова, она одинакова для всех. «Комиссии при размещении определяются главным образом характером сделки, то есть параметрами выпуска и необходимостью привлечения внешних инвесторов, институциональных или частных, а не признаком, является ли выпуск собственным»,— отмечает Эдуард Джабаров.

В 2025 году, по мнению заместителя руководителя департамента финансовых рынков и долгового капитала БКС КИБ Натальи Виноградовой, эмитенты из всех секторов продолжат активно выходить на рынок, так как потребность в рефинансировании никуда не пропала, а облигации остаются альтернативой кредитам, интерес к ним только растет у всех категорий заемщиков. Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ будет влиять скорее на тип предлагаемых бумаг и предпочтения инвесторов. Мария Хабарова обращает внимание на то, что уже сейчас инвесторы начали менять свои предпочтения и сместили спрос с флоатеров, столь востребованных в прошлом году, на бумаги с фиксированным купоном. Это, по ее мнению, говорит о зарождающемся оптимизме инвесторов относительно прохождения пика процентных ставок на рынке и желании зафиксировать доходности на более длительный срок.

Виталий Гайдаев