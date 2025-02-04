«Переговорный процесс сдвинулся с мертвой точки»

Украина готова вести диалог о проведении президентских выборов в стране до конца года. Однако это произойдет в том случае, если Белый дом официально поднимет такой вопрос. Об этом заявила украинский посол в США Оксана Маркарова. Однако, по ее словам, на сегодня предметного разговора на этот счет не было. Дипломат также сообщила, что детально работает над организацией встреч между командами Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что сейчас идет тестирование различных вариантов организации переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в вопросе урегулирования вокруг Украины. Также ему вполне импонирует идея получения местных редкоземельных металлов в обмен на финансовую и другую помощь. Тема украинского лития действительно в последнее время в центре внимания. Соответствующее предложение выдвинул лично Владимир Зеленский явно в надежде на так называемый бизнес-подход 47-го президента Соединенных Штатов.

Надо сказать, что расчет отчасти оправдался. Трампу идея явно понравилась. При этом нужно заметить, что в стране расположены четыре литиевых месторождения, два из которых находятся под контролем армии РФ. Можно рискнуть предположить, что глава Белого дома не совсем в курсе данной ситуации.

Как бы то ни было, Кит Келлог утвержден в должности американского спецпосланника по Украине. Вроде бы совсем скоро он посетит Киев и затем направится на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где, наверное, будет уже более подробно презентован мирный план Трампа. Форум начнет работу 14 февраля, то есть совсем скоро. К слову, председательствовать на нем будет хорошо нам знакомый экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг. Российских представителей на мероприятие в очередной раз не пригласили. Хотя очень может быть, что Келлог побывает в Москве в обозримой перспективе. По крайней мере, он сам ранее не исключал такой вариант.

Еще нужно сказать, что западная пресса активно обсуждает уход Зеленского как некий компромисс между РФ и США. В Кремле по-прежнему считают его нелегитимным и дел с ним иметь не желают. Справедливости ради нужно напомнить, что речь идет не об уходе нынешнего украинского лидера, а о возможном проведении президентских выборов, что явно не одно и то же. Причем вопрос этот дискуссионный, хотя бы в части того, когда проводить голосование и как обеспечить его прозрачность в условиях разрухи и боевых действий.

Более того, понятие выборы означает собственно выбор, который делает избиратель. Это не способ избавиться от неугодного лидера, это тоже нужно иметь в виду.

Можно предположить, конечно, что Зеленского как-то убедят в этих выборах не участвовать, при том что теоретически на них может победить условно пророссийский кандидат. В Москве не скрывают, что это более предпочтительный сценарий. Верится в такой поворот событий, честно говоря, с трудом.

Тем не менее большой положительный момент заключается в том, что переговорный процесс так или иначе сдвинулся с мертвой точки. Однако говорить о каком-либо продвижении и тем более прорыве явно преждевременно. Американское оружие, как сообщается, продолжает поступать на Украину, и санкции новые также вводятся. Так что при всем при этом желательно не тянуть все-таки с переговорным процессом, иначе все это может зайти очень и очень далеко.

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Дмитрий Дризе