«Сухой закон» рассорил единороссов

Вологодское региональное отделение «Единой России» (ЕР) 4 февраля исключило из партии депутата Госдумы по Череповецкому одномандатному округу Алексея Канаева. Поводом послужила критика губернаторского «сухого закона», согласно которому с 1 марта по будням вологжане смогут покупать алкоголь только с 12:00 до 14:00. Однопартийцы обвинили господина Канаева в попытке «заработать очки на хайпе» и «постфактум дестабилизировать ситуацию», однако сам депутат сдавать партбилет без боя не собирается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Алексей Канаев поддерживает запрет «наливаек», но не согласен с ограничением прав малопьющих жителей Вологодской области

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Алексей Канаев поддерживает запрет «наливаек», но не согласен с ограничением прав малопьющих жителей Вологодской области

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

28 ноября 2024 года заксобрание Вологодской области одобрило закон, устанавливающий запрет на продажу алкоголя по будням, за исключением двухчасового «окна». Его автором выступил губернатор и секретарь областной ячейки ЕР Георгий Филимонов. В интервью “Ъ” он пояснял, что «сухой закон» должен повысить рождаемость в регионе (см. “Ъ” от 18 ноября 2024 года). Время, оставленное в качестве исключения, господин Филимонов назвал «самыми неудобными часами»: «Это обеденное время, когда человек должен быть на учебе, тренировке, работе».

Именно слова о «самых неудобных часах» и возмутили Алексея Канаева. 2 декабря он назвал заявление Георгия Филимонова «просто хамством по отношению к нормальным гражданам, подавляющее большинство которых к алкоголикам не относится». «Или авторы закона считают, что это не так?» — написал депутат в соцсетях. По словам парламентария, он поддерживает запрет «наливаек» (также предусмотрен «сухим законом»), но вводимое ограничение по времени считает противоречащим «историческому опыту и здравому смыслу».

Интересно, что с критикой на губернаторскую инициативу господин Канаев обрушился сразу после региональной конференции ЕР, которая прошла в конце ноября. На ней депутат был исключен из президиума регионального политсовета партии вместе с бывшим губернатором и экс-сенатором Олегом Кувшинниковым, бывшим спикером заксобрания Андреем Луценко, бывшим мэром Череповца Маргаритой Гусевой и рядом других представителей прежней управленческой команды.

В защиту губернаторской инициативы выступил спикер заксобрания и замсекретаря вологодской ячейки ЕР Сергей Жестянников. Он предостерег Алексея Канаева от попыток «заработать очки на критике и хайпе» и напомнил, что единороссы в заксобрании одобрили закон единогласно. По словам господина Жестянникова, будучи депутатом Госдумы, господин Канаев должен был аргументировать свою позицию раньше, теперь же «закон принят, прошло большое обсуждение», отрезал спикер.

Алексея Канаева, впрочем, угрозы не остановили, и он продолжил перепалку в соцсетях. В связи с этим 24 декабря президиум политсовета принял решение о «необходимости придерживаться коллегиальной партийной позиции <…> и воздержаться от критики принятого закона в публичном пространстве». Сразу после этого Сергей Жестянников предложил исключить господина Канаева из партии, обвинив его в том, что тот «постфактум начал дестабилизировать ситуацию». В ответ депутат заявил, что обсуждать риски правоприменения «сухого закона» не запрещено, поэтому он намерен продолжить это делать.

В результате 4 февраля на заседании регионального политсовета Алексей Канаев был исключен из ЕР. «У однопартийцев накопилось слишком много вопросов к коллеге, который утратил связь с родной землей и своими избирателями»,— заявил Сергей Жестянников, попутно обвинив господина Канаева в неэффективной работе на посту депутата. «Ни разу не появился на площадках для обсуждения ("сухого закона".— “Ъ”)»,— посетовал он.

Алексей Канаев заявил “Ъ”, что будет обжаловать решение вологодцев в вышестоящих партийных инстанциях и не собирается покидать фракцию ЕР в Госдуме. «С момента внесения законопроекта до момента принятия прошло всего 15 дней. Всерьез обсудить его на каких-то площадках с большим включением общества и избирателей за это время просто невозможно. Даже я физически не смог принять участие ни в одной площадке, да особо-то и не звали: в основном все проходило в формате "не сильно шуметь"»,— парировал он упрек со стороны спикера Жестянникова.

В "Единой России" “Ъ” заявили, что в соответствии с уставом партии президиум регионального политсовета вправе принять решение об исключении из партии, а партиец, не согласный с таким решением, вправе обжаловать его в вышестоящем партийном органе. При поступлении указанного обращения оно будет рассмотрено в установленном уставом порядке, добавили в ЕР. В то же время осведомленный источник в Госдуме напомнил “Ъ”, что «исключение из партии не влечет за собой автоматического исключения депутата из фракции» (сейчас в ее состав входят 34 депутата, не имеющие партбилетов).

В пресс-службе губернатора Георгия Филимонова отказались от комментариев.

Андрей Прах, Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров