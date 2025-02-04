Молдавия получит от Евросоюза €310 млн

Европейский союз и Молдавия подписали соглашение о поддержке республики на сумму €310 млн, сообщила сегодня, 4 февраля, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. По ее словам, €250 млн направят на поддержку самой Молдавии, а €60 млн пойдут на поддержку Приднестровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

«Стратегия, которую мы сегодня согласовали, поможет Республике Молдова приблизиться к Европейскому Союзу и интегрироваться в энергетическую систему ЕС»,— сообщила госпожа Кос на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Молдавию (цитата по IPN). По ее словам, соглашение демонстрирует солидарность Евросоюза с Молдавией.

Европейский чиновник заверила, что Евросоюз продолжит поддерживать Молдавию до тех пор, пока энергетический сектор не станет полностью независимым и интегрированным в европейский рынок. Она также заметила, что в ЕС убеждены, что «Россия пытается превратить энергетическую независимость в шантаж».

31 января молдавское правительство и ЕС подписали договор о безвозмездном финансировании Молдавии на сумму €64 млн. Средства были выделены на преодоление энергетического кризиса на обоих берегах Днестра. Стороны договорились, что €30 млн из этой суммы будет направлено на помощь Приднестровью, а €34 млн — на бюджетную поддержку страны.

С 1 января Россия остановила транзит газа в ПМР и Молдавию из-за спора о долге «Молдовагаза» и паузы в поставках через Украину. После этого в Приднестровье начался масштабный энергетический кризис. 15 января глава республики сообщил, что топливо могут начать поставлять в рамках «гуманитарной помощи» из России. Президент Молдавии Майя Санду назвала это решение незаконным. В результате ЕС и Молдавия смогли согласовать схему газоснабжения непризнанного региона на февраль.

Подробнее о ситуации в Приднестровье — в материале «Ъ» «Приднестровье выбирает сторону света».

Анастасия Домбицкая