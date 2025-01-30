Приднестровье выбирает сторону света

По данным “Ъ”, власти Приднестровья и Молдавии 30 января согласовали предварительную схему газоснабжения непризнанного региона на февраль, разделив грант ЕС на €30 млн. С 1 по 10 февраля левый берег Днестра на эти средства будет закупать газ, около 3,2 млн кубометров в сутки пойдут через энергокомпанию Energocom в адрес «Молдовагаза». Правый берег Днестра на средства гранта продолжит закупку электроэнергии на спотовом рынке. По оценкам правительства Молдавии, это обойдется дешевле, чем получение электроэнергии у Молдавской ГРЭС. С 11 февраля, как предполагают собеседники “Ъ”, регион, вероятнее всего, перейдет к поставкам через венгерских трейдеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aurel Obreja / AP Фото: Aurel Obreja / AP

Молдавия и Приднестровье могут примерно поровну разделить грант ЕС на €30 млн, который ранее предлагалось выделить для покрытия энергетического кризиса в регионе. Такое решение, как утверждают источники “Ъ”, принято на прошедших 30 января переговорах между представителями Кишинева и Тирасполя. Как сообщало днем ранее бюро по реинтеграции Молдавии, основной темой встречи должны стать детали поставок газа в Приднестровский регион за счет гранта ЕС.

По словам собеседников “Ъ”, согласно предварительным договоренностям, власти Приднестровья на эти средства планируют закупать около 3,2 млн кубометров газа в сутки в период с 1 по 10 февраля.

Газ на европейском рынке будет приобретать госкомпания Energocom и через «Молдовагаз» поставлять на левый берег Днестра. Также, как сообщалось, Тирасполь возьмет взаймы у Кишинева 3 млн кубометров газа для поддержания давления в трубах.

В Минэнерго Молдавии, пресс-службе президента Приднестровья и «Молдовагазе» оперативных комментариев не предоставили.

Ключевым условием предоставления гранта ЕС было увеличение выработки Молдавской ГРЭС (расположена в Приднестровье), чтобы электроэнергия экспортировалась также и на правый берег Днестра по докризисным ценам — $66 за МВт•ч. Сейчас Кишинев вынужден закупать электроэнергию через Румынию по более высокой цене.

Как уточняют источники “Ъ”, Кишинев может воспользоваться своей частью гранта, чтобы и дальше закупать электроэнергию на рынке.

Как сообщал 30 января глава пресс-службы кабмина Молдавии Даниел Водэ, правительство сочло это экономически более выгодным, чем поставка газа Молдавской ГРЭС для производства электроэнергии.

«Кишинев проанализировал, сколько стоит на газовом рынке поставка газа, из которого можно производить электроэнергию. Установлено, что с экономической точки зрения более рационально закупать природный газ и электроэнергию через молдавские компании для поставок на левый берег Днестра»,— заявил господин Водэ, уточнив, что это один из сценариев использования европейского гранта. По его словам, этот вопрос обсуждался с представителями Приднестровья. «Мы будем обсуждать с позиции максимально рационального использования этих средств, поскольку, напомню, ЕС выделил €30 млн для соотечественников на обоих берегах Днестра»,— добавил Даниел Водэ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тирасполь

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Тирасполь

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 11 февраля, как сообщают источники “Ъ”, Тирасполь намерен воспользоваться пакетом гуманитарной помощи из РФ. Речь идет о финансировании закупок газа у одного из венгерских трейдеров — MET International AG, MOL и MVM, со всеми продолжаются переговоры о поставках.

Как сообщал “Ъ” 29 января, венгерский трейдер MET International AG уже забронировал на весь февраль мощности, необходимые для доставки газа в Приднестровье. Трейдер готов поставлять до 5 млн кубометров в сутки, но предварительный контракт имеет ограничение на 60,5 млн кубометров (около 2 млн кубометров в сутки). Этих объемов хватит для закрытия внутренних нужд приднестровцев, но его недостаточно для того, чтобы выработка Молдавской ГРЭС могла уходить на правый берег.

Тяжелейший энергетический кризис разразился в Приднестровье с 1 января, после того как «Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию из-за споров о долге, который российская монополия оценивала в $709 млн. Кишинев этот долг не признает.

В непризнанном регионе не работает центральное отопление, отключено горячее водоснабжение, происходят веерные отключения электроэнергии, остановлена почти вся промышленность.

После начала военных действий на Украине «Газпром» поставлял в Молдавию около 5,7 млн кубометров газа в сутки (против законтрактованных 9 млн кубометров). Этого объема хватало как для внутреннего потребления Приднестровья, так и для Молдавской ГРЭС, поставлявшей тогда электроэнергию на оба берега Днестра.

Татьяна Дятел