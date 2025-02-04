В Екатеринбурге площадку с бомбоубежищами и домами 1950-х годов отдали под КРТ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новую площадку под программу «Комплексное развитие территорий» (КРТ), которая состоит из двух участков в разных частях города. На одной из них находятся бомбоубежища.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказали в администрации, речь идет о площадке в Пионерском поселке — в границах пер. Шадринского и ул. Блюхера (напротив Михайловского кладбища). На территории площадь 9 тыс. кв. м на сегодняшний день находятся четыре дома, построенные в 1950-х годах, один из них признан аварийным. Также на участке расположены два объекта гражданской обороны. «В зависимости от решения специальной комиссии их ликвидируют или построят новые взамен»,— прокомментировали в мэрии. Вместо старых жилых домов застройщик, который выиграет аукцион, сможет взвести новостройки, детский сад и теннисный корт.

Вторая территория находится около пересечения пер. Базового и Сибирского тракта. Там планируют снести один дом 1962 года постройки. «После его сноса пространство площадью 3,6 тыс. кв. м благоустроят и сделают точкой притяжения жителей ближайших кварталов»,— рассказали в администрации.

Под снос пойдут следующие дома:

ул. Блюхера, д. 21а;

пер. Шадринский, д. 17;

Шадринский, д. 19;

ул. Блюхера, д. 21;

Сибирский тракт, д. 22

Про демонтаж бомбоубежищ стало известно еще в прошлом году — работами даже заинтересовалась свердловская прокуратура. Позже заявлялось, что застройщика могут обязать построить новые.

Механизм КРТ применяется в городе с 2022 года. За это время в Екатеринбурге инициировал 12 проектов: восемь жилой и четыре нежилой застройки. В начале этого года в Екатеринбурге на торгах продали земельный участок под КРТ в районе улиц Начдива Васильева – Репина – Ленинградской за 164,4 млн руб. во время торгов цена на землю выросла в 504 раза.

Мария Игнатова