В Екатеринбурге цена за участок под КРТ выросла на торгах в 504 раза до 164 млн

В Екатеринбурге на торгах продали земельный участок под комплексное развитие территории (КРТ) в районе улиц Начдива Васильева – Репина – Ленинградской за 164,4 млн руб. При этом начальная цена за участок составляла 326 тыс. руб., а шаг аукциона всего 16,3 тыс. руб. – цена выросла в 504 раза. По данным городской администрации, участники торгов сделали более 10 тыс. шагов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Победителем аукциона признали специализированного застройщика «СК Союз». Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, компания работает с 2011 года, ее бенефициаром является Илья Енин. По итогам 2023 года, выручка компании составила 206,1 млн руб., чистая прибыль – 95,3 млн руб. Этаже компания, например, в 2022 году выкупила долгострой на Уктусе, на который жаловались президенту Владимиру Путину.

Площадь жилой застройки на данной площадке составит 13,3 тыс. кв. м. Кроме жилья здесь хотят построить детский сад и школу, а также объекты здравоохранения и спорта. Сейчас там расположены семь домов, которые были построены в 1950-х годах, один дом признан аварийным.

За площадку под КРТ на ул. Репина также боролись застройщики «Нижнеисетский пруд», «Атомстройкомплекс – Квартал энтузиастов», «Астра-Ботаника», «Ривьера-Инвест-Екб», «МВ-Строй» и компания «Стройфонд».