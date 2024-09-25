В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга построят новые бомбоубежища

Девелопера участка в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга обяжут построить бомбоубежища по программе комплексного развития территории (КРТ). Застройщик возведет их вместо двух ликвидированных бомбоубежищ в границах улиц Блюхера — Уральской — Милицейской — Шадринского переулка. Об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.

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«Инвестору надлежит предусмотреть иное размещение этих объектов. Это может быть как в территории КРТ, так и за ней»,— сказал он. Господин Габдрахманов добавил, что площадку для бомбоубежищ нужно будет согласовать с управлением Росимущества.

Напомним, о сносе двух бомбоубежищ в рамках КРТ стало известно 3 сентября. Помимо них под КРТ попадает четыре дома 1950-х годов. На участке площадью 9 тыс. кв м. планируют построить многоэтажки и детский сад на 100 мест.

Снос бомбоубежищ проверит прокуратура региона. Ведомство перенаправило обращение об их сохранении в мэрию Екатеринбурга и Росимущество. «С учетом значимости рассматриваемого вопроса результаты проверки поставлены прокуратурой области на контроль»,— отметили в ведомстве.

Виталий Красиков