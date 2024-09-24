Прокуратура проверит снос двух бомбоубежищ по КРТ в Екатеринбурге

Свердловская прокуратура проверит снос двух бомбоубежищ в рамках комплексного развития территорий (КРТ) на участке в границах улиц Блюхера — Уральской — Милицейской — Шадринского переулка в Екатеринбурге. Соответствующий ответ прокуратуры на свое обращение опубликовал депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура направила обращение депутата в мэрию Екатеринбурга и Росимущество. «С учетом значимости рассматриваемого вопроса результаты проверки поставлены прокуратурой области на контроль»,— говорится в документе.

«Развитие любой территории — дело благое. Но не ценою же объектов гражданской обороны»,— отметил Андрей Альшевских.

Напомним, помимо двух бомбоубежищ под КРТ попадает четыре дома 1950-х годов. На участке площадью 9 тыс. кв м. планируют построить многоэтажки и детский сад на 100 мест.

Виталий Красиков