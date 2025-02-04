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Коммерсантъ FM
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обновлено 15:37

Основателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна мог убить террорист-смертник

Источники близкие к следствию сообщили, что вторым погибшим в теракте в ЖК «Алые паруса», предварительно, оказался террорист-смертник. По предварительной информации, ранее судимый гражданин Армении привел в действие мину при появлении основателя донбасского батальона «АрБат» («Армянский батальон») Армена Саркисяна.

Армен Саркисян

Армен Саркисян

Фото: @Arbat_dobrocor

Армен Саркисян

Фото: @Arbat_dobrocor

Взрыв в подъезде столичного элитного жилого комплекса произошел вчера, 3 февраля, утром. Первоначально сообщалось, что вместе с господином Саркисяном погиб его охранник. Еще четыре человека получили ранения. ЧП пока расследуется как массовое убийство, совершенное общеопасным способом, но не исключена переквалификация на теракт.

Чем известны Армен Саркисян и его батальон «АрБат»

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Подробнее — в материале «Боксера убрали миной».

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