В ЖК «Алые паруса» в Москве взорвалась граната, один человек погиб

В ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел взрыв. По информации «Ъ», предположительно, взорвалась граната или СВУ на основе гранаты. В результате пострадали пять человек. Телеканал «360» и ТАСС сообщили, что один человек погиб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела. По какой статье, не уточняется. Столичная прокуратура взяла расследование на контроль. По данным Telegram-канала Shot, правоохранительные органы проверяют версию о покушении.

На место выехал руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Стрижов.