Создатель батальона «АрБат» Саркисян умер после взрыва в Москве

Почетный президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «АрБат» Армен Саркисян умер в реанимации, сообщили источники «Ъ» в правоохранительных органах. Он был ранен при взрыве бомбы в ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы сегодня, 3 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Армен Саркисян

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Армен Саркисян

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Взрывное устройство сработало, когда господин Саркисян зашел в подъезд со своими охранниками. Он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, один из его охранников погиб. Также пострадали еще три человека, столичный депздрав оценивал их состояние как тяжелое.

По информации «Ъ», предположительно, взорвалась граната или СВУ на основе гранаты. Следственный комитет возбудил дело по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (убийство и покушение на убийство двух и более лиц). По словам собеседников «Ъ», если выяснится, что преступление имеет украинский след, то дело переквалифицируют на ст. 205 (теракт) УК. Кто причастен к взрыву, пока не установлено.

Армен Саркисян создал добровольческое подразделение батальон «АрБат» в 2022 году. В его состав входит около 500 человек, в основном это этнические армяне.