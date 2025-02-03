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Создатель батальона «АрБат» Саркисян умер после взрыва в Москве

Почетный президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «АрБат» Армен Саркисян умер в реанимации, сообщили источники «Ъ» в правоохранительных органах. Он был ранен при взрыве бомбы в ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы сегодня, 3 февраля.

Армен Саркисян

Армен Саркисян

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Армен Саркисян

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Взрывное устройство сработало, когда господин Саркисян зашел в подъезд со своими охранниками. Он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, один из его охранников погиб. Также пострадали еще три человека, столичный депздрав оценивал их состояние как тяжелое.

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По информации «Ъ», предположительно, взорвалась граната или СВУ на основе гранаты. Следственный комитет возбудил дело по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (убийство и покушение на убийство двух и более лиц). По словам собеседников «Ъ», если выяснится, что преступление имеет украинский след, то дело переквалифицируют на ст. 205 (теракт) УК. Кто причастен к взрыву, пока не установлено.

Армен Саркисян создал добровольческое подразделение батальон «АрБат» в 2022 году. В его состав входит около 500 человек, в основном это этнические армяне.

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