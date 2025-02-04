Служба ОКН объяснила иск об изъятии здания мукомольного завода в Ярославле

Иски об изъятии здания мельницы Крохоняткиных – Вахрамеевых (бывший мукомольный завод №1) и лавок Старого гостиного двора на улице Первомайской в Ярославле связаны с угрозой разрушения объектов культурного наследия (ОКН). Об этом сообщили в региональной службе охраны ОКН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание мельницы Крохоняткиных – Вахрамеевых (бывший мукомольный завод №1)

Фото: Татьяна Потемкина, телеграм-канал Здание мельницы Крохоняткиных – Вахрамеевых (бывший мукомольный завод №1)

Фото: Татьяна Потемкина, телеграм-канал

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что служба подала иски в арбитражный суд об изъятии. Совладелец объектов бизнесмен Евгений Мухин в ходе разговора с «Ъ-Ярославль» высказал мнение, что власти не пытались помочь в восстановлении памятников. В службе говорят, что предупреждали собственников об обязанности сохранять памятники.

«Прежде чем предпринять кардинальные меры и подать в суд иск об изъятии памятников, с собственником неоднократно проводились встречи, на которых мы напоминали о важности содержания столь значимых для истории города объектов»,— сообщили в государственной службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

По итогам осмотра здания мельницы специалисты зафиксировали отсутствие окон и дверей, установили необходимость проведения ремонтных работ. Служба направляла собственнику акты технического состояния с указанными сроками и видами работ.

«После получения акта собственнику было дано 14 дней на получение в органе охраны задания на проектирование работ по сохранению объекта. Однако за получением разрешения на проведение работ по ремонту объекта культурного наследия владелец не обращался. Также он не выполнял в полном объеме меры, предусмотренные актом техсостояния. Это повлекло ухудшение физического состояния памятника»,— добавили в ведомстве.

По мнению службы, итогом невыполнения ремонта здания бывшего мукомольного завода может стать утрата ценных элементов или всего объекта. Собственник также был уведомлен о ненадлежащем состоянии здания на Первомайской, однако «работы по сохранению объекта культурного наследия по настоящее время не выполнены».

В настоящее время служба направила в суд около 100 исковых заявлений об изъятии объектов культурного наследия у недобросовестных собственников.

Алла Чижова