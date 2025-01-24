В Ярославле у владельца хотят изъять здание бывшего мукомольного завода №1

Областная служба охраны объектов культурного наследия (ОКН) подала иск в суд об изъятии у собственника здания мукомольной мельницы Крохоняткиных-Вахрамеевых (бывший мукомольный завод №1). Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Потемкина, телеграм-канал Фото: Татьяна Потемкина, телеграм-канал

Напомним, что здание включено в перечень выявленных объектов культурного наследия. Губернатор Михаил Евраев объяснил иск тем, что объект ветшает и возникает риск его потери, а собственник не выполняет свои обязательства по содержанию. Если в результате рассмотрения иска, суд удовлетворит требования службы, то здание изымут и продадут с публичных торгов.

Объект много времени не эксплуатируется. «Ъ-Ярославль» сообщал, что «Инкомпроект-инвест», руководителем которого является Евгений Мухин, подготовил проект реновации территории. Работы по ремонту здания бывшего мукомольного завода №1, из которого намерены сделать жилой дом, оцениваются в 230 млн руб.

Алла Чижова