Владелец исторических зданий в Ярославле прокомментировал иски об изъятии

В Ярославле власти должны помогать собственникам восстанавливать исторические здания, считает известный бизнесмен и владелец объектов культурного наследия Евгений Мухин. Напомним, что служба охраны объектов культурного наследия подала в суд иски об изъятии у него здания бывшего мукомольного завода и нежилых помещений на Первомайской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание бывшего мукомольного завода

Фото: Татьяна Потемкина, телеграм-канал Здание бывшего мукомольного завода

Фото: Татьяна Потемкина, телеграм-канал

«Им шашечки или ехать? Хоть бы поинтересовались власти, а в чем проблема-то? Может, чем-то помочь надо собственникам памятников? В Рыбинске Добряков (бывший глава города — «Ъ-Ярославль») за год всю Крестовую сделал. Лично звонил всем, вызывал, говорил: ребята, давайте сделаем, я помогу. А у нас весь город разваленный. Хоть бы поговорили власти, может что-то выяснили, может какие-то проблемы есть. Могли бы вызвать, сказать: давайте все вместе подумаем, как это все быстро сделать и как отремонтировать. Ничего никому не надо»,— прокомментировал «Ъ-Ярославль» господин Мухин.

Он также отметил, что около полугода уходит на согласование проектов ремонта памятников. По словам господина Мухина, планы по ремонту здания бывшего мукомольного здания пока остаются прежними.

Алла Чижова