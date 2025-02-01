Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владелец исторических зданий в Ярославле прокомментировал иски об изъятии

В Ярославле власти должны помогать собственникам восстанавливать исторические здания, считает известный бизнесмен и владелец объектов культурного наследия Евгений Мухин. Напомним, что служба охраны объектов культурного наследия подала в суд иски об изъятии у него здания бывшего мукомольного завода и нежилых помещений на Первомайской.

Здание бывшего мукомольного завода

Здание бывшего мукомольного завода

Фото: Татьяна Потемкина, телеграм-канал

Здание бывшего мукомольного завода

Фото: Татьяна Потемкина, телеграм-канал

«Им шашечки или ехать? Хоть бы поинтересовались власти, а в чем проблема-то? Может, чем-то помочь надо собственникам памятников? В Рыбинске Добряков (бывший глава города — «Ъ-Ярославль») за год всю Крестовую сделал. Лично звонил всем, вызывал, говорил: ребята, давайте сделаем, я помогу. А у нас весь город разваленный. Хоть бы поговорили власти, может что-то выяснили, может какие-то проблемы есть. Могли бы вызвать, сказать: давайте все вместе подумаем, как это все быстро сделать и как отремонтировать. Ничего никому не надо»,— прокомментировал «Ъ-Ярославль» господин Мухин.

Он также отметил, что около полугода уходит на согласование проектов ремонта памятников. По словам господина Мухина, планы по ремонту здания бывшего мукомольного здания пока остаются прежними.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...