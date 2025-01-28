МССС учредил дочернюю компанию «Метропроект» для проектирования подземки

АО «Метрострой Северной столицы» (МССС) учредило дочернюю компанию ООО «Метропроект». Об этом следует из данных ЕГРЮЛ, сведения о новой организации появились 27 января. Организация займется инженерными изысканиями, инженерно-техническим проектированием, предоставлением технических консультаций, управлением проектами строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, уставной капитал общества с ограниченной ответственностью составил 125,5 млн рублей. Гендиректором числится Максим Губин. Офис компании разместился в доме 109 по Вибескому проспекту, это соседнее строение с электродепо «Московское».

О том, зачем МССС потребовалось создать дочернюю компанию, ответят позже. Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Метрострой Северной столицы» разорвал контракты с «Метрогипротрансом» на проектирование перспективного участка коричневой линии метро до «Сосновой поляны» и участка на отрезке между станциями «Комендантский проспект» и «Шуваловский проспект».

Андрей Маркелов