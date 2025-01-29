DeepSeek начинает и не сдается

Акции азиатских технологических компаний и ведущие индексы в регионе продолжили падение до 10%, начавшееся в понедельник. Снижение происходит после запуска новой китайской модели искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek, которая, по заверению создателей, не проигрывает западным аналогам по ключевым характеристикам, а также куда дешевле в разработке и работает на менее продвинутых микрочипах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На фоне новостей о запуске китайской модели ИИ DeepSeek во вторник, 28 января, акции азиатских технологических компаний и ведущие индексы продолжили падение.

Днем ранее малоизвестная китайская компания по разработке искусственного интеллекта DeepSeek объявила о том, что намерена создать языковые модели, аналогичные западным конкурентам, таким как OpenAI или Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), при этом стоимость услуг будет в несколько раз дешевле. После этого мировые фондовые рынки оказались в состоянии панки: фьючерсы NASDAQ 100 в ходе внебиржевых торгов подешевели на 5,2%, а европейский технологический индекс Stoxx 600 в рамках торговой сессии просел на 4,5%. Таким образом, суммарные потери рыночной капитализации участников этих индексов в моменте превысили $1 трлн (см. “Ъ” от 27 января).

DeepSeek выпустила две языковые модели — бесплатную V3 и платную R1. Чат-бот начал стремительно набирать популярность, и к концу января приложение AI Assistant с DeepSeek-V3 вышло на первое место в списке самых популярных бесплатных приложений AppStore в США. Владельцем стартапа является китайский миллиардер Лян Вэньфэн, работающий в хедж-фонде High-Flyer и сделавший себе состояние на торговле акциями,— он использовал алгоритмы ИИ для выявления закономерностей, влияющих на котировки (см. “Ъ” от 28 января).

Японский индекс Nikkei, включающий большое количество технологических компаний, на открытии торгов упал на 1,7%. Чуть позже он смог отыграть падение — до 1,4%. Акции SoftBank упали более чем на 5,2%. За два дня акции компании рухнули на 12%. В значительной мере это следствие падения на 10% акций разработчика чипов Arm Holdings, в котором SoftBank владеет 88%.

На Токийской фондовой бирже также упали акции компаний Disco, Advantest и Furukawa Electric, производителей микропроцессоров и разработчиков дата-центров для ИИ. В последние месяцы их акции активно росли, однако после вчерашних новостей о чат-боте DeepSeek акции Disco потеряли 3,2%, Furukawa — 8%. Акции Advantest рухнули на 11%.

В то же время в Гонконге акции китайских технологических компаний растут. Исключение составляет производитель чипов SMIC, акции которого закрылись с понижением 0,4%. Индекс Hang Seng вырос на 0,2%, чему способствовал рост акций Tencent (1,4%), Alibaba (1,2%) и Baidu (3,6%). Рынки Южной Кореи и Тайваня закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Алена Миклашевская