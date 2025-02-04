Нефть пролилась из портов

В течение двух недель рынок смог отойти от шока, вызванного санкциями США против более 180 танкеров, в основном перевозящих нефть из РФ. К концу января ставки фрахта начали стабилизироваться, а поставщики — наверстывать провал в отгрузках. В перспективе, полагают на рынке, объемы экспорта в большей степени будут зависеть не от цены логистики и стоимости нефти, а от условий ОПЕК+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Судовладельцы и экспортеры к концу января начали постепенно адаптироваться к новым условиям с учетом последних санкций США в отношении танкерного флота, перевозящего российскую нефть, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). По итогам недели, завершившейся 26 января, ставки фрахта из балтийских и черноморских портов снизились на 4–7% неделя к неделе, а из Козьмино — замедлили рост, увеличившись на 14,3%.

В то же время ставки остаются высокими, что привлекает судовладельцев, ранее не перевозивших российскую нефть или перевозивших ее более полугода назад, отмечают в ЦЦИ. По данным аналитиков, суда арабских и китайских компаний, долгое время работавшие у берегов Сингапура, Китая и Персидского залива, направляются в Козьмино. А в порт Приморск держат курс несколько греческих танкеров, основными районами плавания которых в последнее время были Южная Америка, Мексиканский залив и Средиземноморье.

По данным ЦЦИ, за неделю с 20 по 26 января экспорт российской нефти вырос на 41,7%, до 466 тыс. тонн в сутки. Как поясняют аналитики, компании вывозят объемы сырья, скопившиеся с 10 января, из-за чего уровень экспорта превышает средние значения ноября и декабря прошлого года на 20–30 тыс. тонн в сутки. В частности, поставки сорта ESPO выросли почти в два раза, до 144 тыс. тонн в сутки. В два раза, до 28 тыс. тонн в сутки, увеличились и отгрузки нефти Sokol с терминала Де-Кастри в Хабаровском крае. Также возобновились поставки из Мурманска на уровне 56,6 тыс. тонн в сутки. Экспорт Urals, согласно ЦЦИ, снизился на 12,2%, до 209 тыс. тонн в сутки, из-за перерыва в погрузке в Усть-Луге. Но рост поставок из Новороссийска почти на 14%, до 58 тыс. тонн в сутки, частично компенсировал снижение на Балтике.

В начале месяца февральский экспорт прогнозировался на уровне декабря—января — около 440–460 тыс. тонн в сутки. Сейчас рынок ожидает дополнительного роста на 20–30 тыс. тонн в сутки, говорит старший аналитик ЦЦИ Алексей Политов. По его оценкам, ставки из Балтики до Индии в феврале будут на уровне $10 за баррель, до Китая — $13–14 за баррель. Ставки из Козьмино до Китая, полагает эксперт, уже нащупали плато и в феврале будут около $8–9 за баррель.

Рост стоимости логистики и вынужденные скидки привели к расширению дисконта на нефть Urals к 26 января на $0,8–1,2 на баррель относительно середины месяца. По данным ЦЦИ, это вкупе с падением котировок эталонных марок WTI и Brent способствовало снижению цен на российский экспортный сорт на 5,4% впервые с начала года. Средняя цена на Urals в портах РФ составила $65 за баррель, указывают аналитики.

Собеседники “Ъ” на рынке, впрочем, говорят, что активный рост отгрузок, отмеченный в конце февраля, постепенно возвращается к обычным значениям или снижается. По их словам, ключевым условием для принятия решения о покупке нефти выступает цена на базисе покупателя. Источники “Ъ” отмечают, что в 2025 году нефтекомпаниям грозит ряд рисков, включая торговые войны США с Китаем, Канадой и потенциально с ЕС, которые могут угнетать экономическую активность, а также выход на рынок новых добычных проектов вне ОПЕК. «В условиях торговых войн привлекательность российской нефти может вырасти просто из-за важности диверсификации для потребителей»,— говорит один из источников “Ъ”.

По итогам 2025 года участники рынка ожидают роста российского экспорта нефти. Но, отмечают они, положительная динамика будет связана не с высокой стоимостью фрахта и низкими ценами на сырье, а с постепенным наращиванием квот ОПЕК+. Один из собеседников “Ъ” указывает, что ключевыми потребителями нефти РФ в случае сохранения санкций останутся Китай и Индия.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании 3 февраля сохранил текущие параметры ограничения добычи, следует из коммюнике альянса. Квоты пока установлены до конца 2026 года, а восемь стран-добровольцев, включая РФ, сохраняют добровольные ограничения (см. “Ъ” от 5 декабря 2024 года).

Ольга Мордюшенко