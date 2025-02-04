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«Сосна» породила «Крону»

«Калашников» разработал новый комплекс для борьбы с беспилотниками

Концерн «Калашников» 3 февраля анонсировал новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Крона-Э». В отличие от предшественников, этот комплекс ориентирован на «прикрытие важных государственных объектов, критической инфраструктуры и специальных грузов» от атак малоразмерных самолетных БПЛА. Создание «Кроны-Э» можно считать первой попыткой внедрения опыта противодействия украинским дронам, полученного в ходе СВО. Отдельные элементы комплекса разрабатывались еще с середины 2000-х, но армия до сих пор не получила ни одной серийной машины с их применением.

Фото: Концерн «Калашников»

Фото: Концерн «Калашников»

«Крона-Э» впервые будет представлена широкой публике на международной выставке вооружений IDEX-2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в столице ОАЭ Абу-Даби. Об этом говорится в сообщении, распространенном 3 февраля концерном «Калашников». Как подчеркнули представители компании, новый комплекс предназначен не для применения на фронте, а «для прикрытия государственных объектов» и иных гражданских объектов особой важности.

Судя по представленному концепт-изображению, в состав «Кроны-Э» входят контрольно-проверочная машина на базе автомобиля КамАЗ-6560 и ЗРК «Сосна» на шасси БТР-82А. Установленный на «Сосне» одноименный боевой модуль был впервые представлен еще в 2013 году, но до сих пор так и не дошел до серийного производства и принятия на вооружение. Он лишен штатных радиолокационных средств обнаружения, поэтому при наведении и сопровождении цели оператор полностью полагается на оптико-электронные системы. В номенклатуру использующихся боеприпасов входят высокоточные ракеты — 9М333 и более совершенная 9М340 с наведением по лазерному и тепловизионному каналу. После того как оператор принимает решение о запуске, процессы наведения выполняются автоматикой без его участия. «Сосна» оснащена десятью ракетами: шесть из них размещены в пусковых установках, еще четыре — в транспортно-пусковых контейнерах. Они развивают скорость до 900 м/с и способны поражать воздушные цели на дальности до 10 км и высоте до 5 км.

Для обнаружения малозаметных целей «Крона-Э» также включает в себя два малых портативных комплекса РЛС, информации о которых в публичном доступе нет. Представитель концерна отказался от комментариев по поводу тактико-технических характеристик, сославшись на государственную и корпоративную тайну. Возможно, более подробная информация появится после открытия выставки IDEX-2025.

До сих пор все зенитные ракетные комплексы малой дальности («Стрела-10») разрабатывались в СССР и России в первую очередь для обеспечения противовоздушной обороны в тактическом звене сухопутных войск. Промышленные объекты и критическую инфраструктуру должны были прикрывать ЗРК гораздо большего радиуса действия (С-75, С-125, C-200, С-300 и пр.).

Согласно концепции, ЗРК «Сосна» способен объединяться с портативными и стационарными РЛС в единую систему и вести боевое дежурство в автоматическом режиме. «Крона-Э» является одной из первых попыток вывода на внутренний и внешний рынки вооружений системы, созданной на основе полученного в ходе СВО опыта противодействия малозаметным дронам, заявил “Ъ” научный сотрудник Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова и сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. «Такие угрозы в будущем будут актуальны едва ли не для всех стран мира. Возможно, "ракетное" решение в среднесрочной перспективе будет заменено на нечто более инновационное, но пока что ничего более надежного (чем ракеты.— “Ъ”) нет»,— пояснил эксперт.

Планируется, что боевой модуль ЗРК «Сосна» также будет внедрен в другие изделия на базе БМД-4М и БМП-3. Несмотря на то что войсковые испытания этой системы были завершены еще в 2020 году, вооруженные силы РФ до сих пор не получили ни одной серийной машины.

Дмитрий Сотак

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