Такси для камикадзе

Концерн «Калашников» 23 января анонсировал новый разведывательно-ударный комплекс БПЛА. Его главная особенность заключается в том, что сам боеприпас управляется и наводится на цель в связке с дроном-ретранслятором и постом управления, размещенным в бронированном автомобиле. Этот концепт, по сути, является первой попыткой создания для российской армии высокомобильного беспилотного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ударный беспилотный комплекс «КУБ-БЛА», предназначенный для поражения удаленных наземных целей

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Ударный беспилотный комплекс «КУБ-БЛА», предназначенный для поражения удаленных наземных целей

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На международной выставке вооружений IDEX-2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в столице ОАЭ Абу-Даби, концерн «Калашников» представит новый разведывательно-ударный комплекс с управляемыми боеприпасами КУБ-СМ (сверхманевренный). Об этом говорится в сообщении, распространенном концерном 23 января.

В состав комплекса входят перспективный дрон-камикадзе КУБ-2-Э, разведывательный беспилотник на базе КУБ-2 с возможностью ретрансляции сигнала, а также бронированный грузовик, в кунге которого оборудованы пост управления и место для хранения самих БПЛА, размещенных в транспортно-пусковых контейнерах.

Согласно концепции, транспорт на базе бронеавтомобиля «Урал-63095» оборудован устройством для газодинамического запуска и аппаратурой для связи оператора с дронами.

Их боезапас составляет 14 единиц, вместе с ними в соседнем отделении кунга находятся два разведывательных беспилотника. Заложенная в них функция ретрансляции сигнала призвана увеличить дальность работы комплекса, что также должно положительно сказаться на безопасности экипажа за счет отдаления от линии боевого соприкосновения и радиуса действия вражеской артиллерии и БПЛА.

Принцип работы комплекса прост: сначала экипаж запускает разведывательный БПЛА, затем с его помощью оператор находит и определяет цели в пределах дальности работы. После этого происходит запуск барражирующего боеприпаса, который направляется в район цели и поражает ее. Оба дрона запускаются прямо из контейнера.

По мнению руководителя информационно-аналитического центра «Новые технологии» и главного редактора издания «Беспилотная авиация» Дениса Федутинова, подобное решение существенно сокращает время, необходимое как на развертывание дронов, так и на подготовку к их запуску.

Но в одном из основных достоинств комплекса — мобильности — заключается и его единственный минус: несмотря на то что использование автотранспорта для хранения, запуска и управления дронами является удобным решением, оно также несет в себе риски обнаружения и огневого поражения противником.

«Использование довольно крупного транспортного средства неизбежно будет ухудшать скрытность применения,— поясняет господин Федутинов.— Думается, что в целом, используя контейнерную систему запуска, компания-разработчик могла бы создать несколько вариантов. Помимо показанного это мог бы быть более мобильный вариант на базе пикапа, а также портативный вариант с отдельными пусковыми "тубусами". Это позволило бы наиболее оптимально использовать сами БПЛА в зависимости от особенностей каждой конкретной ситуации».

Ранее концерн «Калашников» отдельно представил новую модель ударного элемента этого комплекса, дрон-камикадзе КУБ-2-Э в двух вариациях — для поражения живой силы противника и для работы по легкобронированным целям. Боеприпасы имеют массу свыше 10 кг. Их можно использовать в любое время суток и в сложных метеорологических условиях, при скорости ветра у земли до 15 м/с и в диапазоне температур от –40°C до +50°C.

Дмитрий Сотак