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Структура «Ростеха» разработала зенитный комплекс «Птицелов» для ВДВ

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») завершил разработку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Птицелов» на шасси боевой машины десанта (БМД-4М). Он предназначен для воздушно-десантных войск России --его можно десантировать из военно-транспортных самолетов на парашютах.

О завершении разработки представитель «Ростеха» сообщил «РИА Новости». Собеседник госагентства отметил, что ранее на базе БМП-3 был создан ЗРК ближнего действия с боевым модулем «Сосна». Он сейчас проходит испытания. «Птицелов» — аналогичная машина, но на базе БМД-4М.

Основное отличие «Птицелова» заключается в возможности десантирования. Боевой модуль «Сосна» оснащен двумя пусковыми установками под 12 ракет «Сосна-Р». Снаряды могут поражать воздушные цели на дальности до 10 км и высоте до 5 км. Управляемая ракета развивает скорость до 900 м/с, наводится на цель в лазерном луче, которым цель сопровождается с боевого модуля ЗРК.

Леонид Уварчев

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