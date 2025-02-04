Граждане раскредитовались

В четвертом квартале 2024 года впервые за несколько лет наметился тренд на снижение среднего числа розничных кредитов на одного заемщика, свидетельствуют данные бюро кредитных историй ОКБ. Этому способствовали ужесточение банковского регулирования и высокая ключевая ставка ЦБ. Впрочем, на одного активного заемщика в среднем по-прежнему приходится около трех кредитов, эксперты же считают нормальным показателем не более двух. К тому же качество обслуживания долгов пока не повышается: доля проблемных ссуд (с просрочкой более 90 дней, NPL) росла на протяжении всего 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием одного из крупнейших бюро кредитных историй, ОКБ, об уровне закредитованности граждан. Согласно ему, в четвертом квартале 2024 года впервые с начала 2021 года было зафиксировано снижение числа кредитных продуктов на одного активного заемщика практически во всех сегментах розничного кредитования.

Так, в сегменте кредитных карт среднее количество кредитов (любых видов) на одного активного клиента этого сегмента в четвертом квартале составило 2,67, в третьем квартале этот показатель составлял 2,73. В сегменте POS-кредитов количество ссуд на одного активного заемщика составило 3,25 против 3,33. в третьем квартале. В ипотеке в четвертом квартале на одного активного заемщика пришлось 2,49 кредита против 2,53 кварталом ранее. В автокредитах в четвертом квартале этот показатель опустился до 3,0 с 3,09. Единственным сегментом, где не произошло снижения, но не было и роста, стали кредиты наличными, где на одного заемщика в последнем квартале 2024 года, как и в третьем, пришлось 3,22 действующего кредита.

Примечательно, что именно в сегменте кредитов наличными самое большое число активных заемщиков с четырьмя и более кредитами — 33%, в кредитных картах — 22%, в POS-кредитах — 20%, в автокредитах — 15%, в ипотеке — 11%.

Снижение закредитованности фиксируют и в ЦБ, хотя регулятор считает этот показатель как долю выданных кредитов с высоким уровнем предельной долговой нагрузки (ПДН — отношение суммы среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам к его среднемесячному доходу). «Наше регулирование (макропруденциальные надбавки и лимиты) нацелено на ограничение выдач рискованных кредитов»,— подчеркнули там.

Согласно последней презентации ЦБ, по предварительным данным, на долю потребкредитов с ПДН заемщика более 50% в 2024 году пришлось 31% выдач, в то время как в 2023-м — 55%, в ипотеке доля кредитов с ПДН более 50% и соотношением кредит/залог (LTV) более 70% составила 29% в 2024 году против 60% годом ранее.

Но, несмотря на снижение закредитованности, качество розничных кредитов не растет, следует из той же презентации ЦБ. В ипотеке доля NPL выросла с 0,6% на начало 2024 года до 0,8% к началу 2025 года, в сегменте необеспеченных потребительских кредитов — с 7,8% до 8,9%. Рост просрочки на конец 2024 года относительно начала года объясняется снижением темпов роста кредитных портфелей и вызреванием ранее выданных кредитов, отмечает аналитик НКР Софья Остапенко.

«Закредитованность снизилась из-за действий ЦБ, которые регулятор предпринимал на протяжении всего прошлого года. В четвертом квартале давление усилилось, когда были ужесточены макропруденциальные лимиты, которые определяют, какую долю от общего объема кредитов можно выдать гражданам с высокой долговой нагрузкой»,— говорит МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. «В результате роста ключевой ставки и ужесточения риск-политики ЦБ ситуация на розничном рынке поменялась, указали в ВТБ.— Кроме того, клиенты все чаще стремятся капитализировать сбережения, а не оформить новые кредиты». В прошлом году наиболее ярко эта тенденция проявила себя в четвертом квартале, подчеркнули там.

Тем не менее текущего снижения закредитованности явно недостаточно. «Показатель в среднем три кредита на одного заемщика является достаточно высоким,— полагает президент инвестплатформы "ИнвойсКафе" Геннадий Фофанов.— Такой уровень нельзя назвать комфортным, особенно учитывая рост доли NPL». Оптимальный уровень количества кредитов остается на уровне полтора-два кредита на одного заемщика, считает директор по аналитике Ингосстрах-банка Василий Кутьин. «Хотя проблема закредитованности остается острой, с дополнительными ограничениями надо быть осторожнее,— предостерегает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.— Так как находящиеся в не самом простом финансовом положении граждане могут быть вытеснены за пределы официального финансового сектора».

Ксения Дементьева, Максим Буйлов