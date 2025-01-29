Банки укрупнили карты

Выдачи кредитных карт в декабре 2024 года рухнули до минимальных значений с весны 2022 года. Не помог и традиционный предновогодний рост потребительской активности. Вместе с тем средний лимит по выданным кредиткам обновил многолетний максимум на фоне обслуживания банками наиболее качественных клиентов. По мнению экспертов, ожидать скорого оживления этого сегмента кредитного рынка не стоит, хотя они и не исключают роста среднего чека по картам до 150 тыс. руб.

В декабре 2024 года выдачи кредитных карт рухнули почти на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, до 1,4 млн шт. Этот результат оказался минимальным с апреля 2022 года. Такие данные представлены в обзоре Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которым ознакомился “Ъ”. Лимиты по картам в декабре снизились почти на 10%, до 194 млрд руб., минимального значения с мая 2022 года. Сокращение рынка идет седьмой месяц подряд, за это время выдачи в количественном выражении сократились более чем на 42%, одобренные лимиты — почти на 36%. В частности, во втором квартале банки выдавали ежемесячно более 2,4 млн кредитных карт, следует из данных ОКБ.

Банкиры и эксперты признают, что последний месяц прошлого года оказался слабым в этом сегменте

«Выдача кредитных карт в декабре 2024 года показала снижение по сравнению с ноябрем»,— отметили в ВТБ. «В периоды повышения макроэкономической неопределенности банки "отрезают" выдачи наименее благонадежным клиентам, а также сокращают капиталоемкие выдачи с высоким ПДН и ПСК»,— поясняет старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Коммерческий директор маркетплейса «Финуслуги» Марат Аббясов также отмечает, что в четвертом квартале 2024 года банки «серьезно оптимизировали параметры кредитных карт», в частности, сокращали срок беспроцентного периода, объем лимитов для отдельных клиентов (см. “Ъ” от 17 декабря 2024 года).

По словам директора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егора Лопатина, декабрь 2024 года можно назвать аномальным во многих сегментах розничного кредитования. При этом «в прошлые годы именно в декабре кредитки демонстрировали рекордные объемы выдач». Вместе с тем высокие процентные ставки оказывают меньшее влияние на спрос на кредитные карты за счет наличия беспроцентного периода в отличие от сегмента кредитов наличными (см. “Ъ” от 14 января).

В декабре минувшего года средний размер лимита по карте вырос на 3,5%, до 137,5 тыс. руб.— максимального значения с начала 2019 года (доступные данные ОКБ). При этом за год лимит вырос почти на 19%.

Эксперты и банкиры говорят о закономерности этого роста, в том числе в преддверии новогодних праздников. «Россияне в декабре увеличили свои расходы: средний чек покупок с использованием кредитных карт стал заметно выше»,— отмечает директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах-банка Полина Берсенева. Во многом это следствие сезонного фактора, а также результат инфляционного давления, которое напрямую влияет на цены товаров и услуг, добавляет она. Кроме того, как отмечает Иван Уклеин, в последнее время одобрение на кредитки «получают только самые качественные клиенты». Такие локальные всплески наблюдались, например, весной—летом 2020 года (разгар пандемии коронавируса.— “Ъ”), в сентябре—октябре 2022 года (проведение частичной мобилизации.— “Ъ”), добавляет он.

Эксперты не исключают дальнейшего роста лимитов по кредитным картам, хотя и более умеренными темпами. По оценке президента инвестплатформы «Инвойскафе» Геннадия Фофанова, «прогнозируемый уровень к концу года вполне может достичь 145–150 тыс. руб.». Этому будут способствовать инфляционные процессы и концентрация выдач в сегменте премиальных карт с высокими лимитами, считает эксперт.

В целом ожидания по рынку кредитных карт не самые оптимистичные. Эксперты говорят о вероятном продолжении контролируемого «охлаждения» всего рынка розничного кредитования, и сегмент кредитных карт не является исключением. Однако, как отмечает Полина Берсенева, будут действовать ранее выданные карты и «потребности в потребкредитах будут частично реализованы» через эти инструменты. По оценке директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаила Полухина, рост совокупного портфеля кредитных карт по итогам 2025 года не превысит 10%.

Ксения Дементьева