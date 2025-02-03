Испанцы заговорили сквозь губы

В понедельник в Мадриде стартовал судебный процесс, который должен поставить точку в грандиозном скандале, разразившемся после финала женского чемпионата мира по футболу 2023 года. Его выиграла сборная Испании, оказавшаяся сильнее англичанок. На церемонии награждения чемпионок президент Испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал капитана команды Дженнифер Эрмосо. В доисторические времена, лет, скажем, тридцать пять назад, ему бы только позавидовали. Но мир победившей политкорректности такого не терпит. Луис Рубиалес в итоге лишился работы, денег, а теперь еще прокуроры просят приговорить его к двум с половиной годам лишения свободы. А трем его «подельникам» требуют назначить до 18 месяцев тюрьмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис Рубиалес у здания суда в Мадриде, 3 февраля, 2025

Фото: Ana Beltran / Reuters Луис Рубиалес у здания суда в Мадриде, 3 февраля, 2025

Фото: Ana Beltran / Reuters

В испанской столице начался весьма примечательный судебный процесс, в котором основным обвиняемым является бывший президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес. В роли потерпевшей выступает лидер женской сборной Испании, лучший бомбардир в ее истории Дженнифер Эрмосо. Скандальная история, приведшая функционера и футболистку в суд, случилась в августе 2023 года.

Тогда испанки впервые в своей истории стали чемпионками мира — в финале первенства команда под руководством Хорхе Вильды с минимальным счетом обыграла сборную Англии.

На последовавшей церемонии награждения Луис Рубиалес совершил главную ошибку своей жизни — поцеловал Дженнифер Эрмосо. Такое не могло остаться безнаказанным. В мировых СМИ поднялась волна, которая втянула в круговорот событий в том числе и политиков (многие члены испанского правительства призывали к самым суровым карам в отношении Рубиалеса), а для самих непосредственных участников истории это превратилось в ключевое событие в жизни.

Луис Рубиалес, после того как Дженнифер Эрмосо, прежде отмечавшая, что поцелуй был просто проявлением эмоций и дружбы, сменила тон и начала говорить, что она подверглась сексуальному насилию, лишился сначала работы. Его уволили с поста главы RFEF уже в сентябре, а Международная федерация футбола (FIFA) дисквалифицировала на три года. Потом денег, поскольку господина Рубиалеса, подвергнутого уголовному преследованию, вынудили платить за услуги адвокатов. Наконец, репутации — в определенный момент Луис Рубиалес вполне мог бы претендовать на попадание в список самых непопулярных людей мира. А теперь может лишиться еще и свободы.

Обвинение требует приговорить Луиса Рубиалеса к двум с половиной годам лишения свободы, выплате компенсации в размере €50 тыс. за свои действия, а также пожизненному отстранению от работы в спортивной сфере.

Впрочем, как сообщает издание AS со ссылкой на юристов, задействованных в деле, у суда, согласно закону, будет более широкий диапазон при вынесении наказания — от одного года до четырех лет лишения свободы.

Процесс начался с заслушивания показаний потерпевшей. Дженнифер Эрмосо под присягой заявила, что не давала согласия на то, чтобы обвиняемый ее целовал, но при этом столкнулась с давлением окружающих, подталкивавших ее к тому, чтобы она оправдала поведение главы RFEF. «Я чувствовала себе униженной. Я думаю, это был момент, омрачивший один из самых счастливых дней в моей жизни»,— заявила футболистка. В ответ на вопрос, испросил ли каким-нибудь образом господин Рубиалес разрешения поцеловать ее, Дженнифер Эрмосо ответила «нет». «В тот момент я не слышала ничего и ничего не понимала. И тут он хватает меня за уши и целует в губы!» — рассказала спортсменка. Она пояснила, что ни в коей мере не ожидала, что такое может случиться.

Отвечая на вопрос относительно своей реакции на поцелуй (удивительно спокойной), госпожа Эрмосо сообщила, что ее действия в тот момент никак не отменяют того, что она чувствовала: «Я не обязана была рыдать и биться о землю, чтобы показать, что мне это не нравится». Также Дженнифер Эрмосо поведала о том, как изменилась ее жизнь после инцидента.

По словам госпожи Эрмосо, она подверглась чрезвычайному давлению со стороны СМИ, получала угрозы от неких недоброжелателей и вообще чувствует, что ее жизнь «поставлена на паузу».

Процесс над Луисом Рубиалесом продлится не менее десяти дней и завершится не позднее 19 февраля. В последний день показания даст сам господин Рубиалес. До того будут заслушаны показания почти двух десятков свидетелей, а также еще троих обвиняемых.

Помимо Луиса Рубиалеса обвинения предъявлены еще трем фигурантам — бывшему главному тренеру женской сборной Испании Хорхе Вильде (его уволили с работы вскоре после победы на чемпионате мира, обвинив в тоталитаризме), бывшему спортивному директору мужской сборной Испании Альберту Луке, экс-главе управления по маркетингу RFEF Рубену Ривере. Все обвиняются в том, что давили на госпожу Эрмосо, с тем чтобы она выступила с публичным заявлением в защиту Луиса Рубиалеса. Им грозят различные сроки лишения свободы, но не более полутора лет.

Александр Петров