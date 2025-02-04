Медицина зверски растет

Количество ветеринарных клиник в России за год выросло на 4,3%, а в Москве — на 26%. Это связано как с увеличением числа домашних животных и развитием культуры эмоционального отношения к ним, так и с либерализацией требований к размещению объектов. Из-за сохраняющегося дефицита предложения и отмены НДС на услуги рост рынка продолжится, но сдерживать его могут проблемы с поставками препаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В начале 2025 года в России работало 9,6 тыс. ветеринарных клиник, год к году показатель вырос на 4,3%, подсчитали в «Яндекс Картах». В 16 городах-миллионниках их количество за год выросло на 9,3%, до 2,3 тыс. Позитивный тренд зафиксировали и аналитики 2ГИС. По их подсчетам, количество ветеринарных клиник в крупных городах страны выросло на 4,9% год к году, до 2,4 тыс. по состоянию на ноябрь 2024 года.

Ветеринарные клиники в крупных городах России Выйти из полноэкранного режима Город Количество клиник на 1 января 2025 года Изменение за год (%) Москва 793 26 Санкт-Петербург 376 12,9 Краснодар 121 0 Новосибирск 114 2,7 Нижний Новгород 97 –2 Екатеринбург 96 –5 Ростов-на-Дону 94 –3 Воронеж 93 –2,1 Омск 92 –1 Волгоград 83 2,5 Челябинск 77 2,7 Казань 73 4,3 Самара 73 0 Красноярск 69 –1,4 Пермь 68 –5,5 Уфа 66 4,7 Открыть в новом окне Источник: «Яндекс Карты».

Согласно «Яндекс Картам», самый заметный рост числа клиник за год произошел в Москве — на 26%, до 793 объектов. Динамика в Санкт-Петербурге — 12,9%, до 376. Хотя картина остается неоднородной: в некоторых крупных городах, например Перми и Екатеринбурге, количество клиник сократилось.

Рост числа ветеринарных организаций в городах может быть связан с либерализацией требований к ним. Гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова говорит, что ранее стационары могли размещаться только в 100 м от жилой застройки, но это расстояние сократилось до 50 м. Кабинеты и клиники, по ее словам, получили возможность открываться в подвальных и цокольных помещениях, на первых и вторых этажах жилых зданий. Эксперт замечает, что требования начали смягчаться два года назад, но активно использовать новые возможности ветеринарные клиники начали лишь в 2024 году.

Гендиректор DNA Realty Антон Белых говорит, что запросов на подбор помещений для открытия клиник в Москве за год стало существенно больше, хотя назвать их массовыми арендаторами нельзя. Эксперт отмечает, что профильные кабинеты нередко открываются в составе расположенных в новых жилых кварталах груминг-салонов. Число последних в городах-миллионниках в прошлом году выросло на 15% (см. “Ъ” от 12 октября 2024 года). Полноформатные клиники, по словам господина Белых, обычно не снимают помещения в жилых домах из-за необходимости размещать оборудование и ориентируются на низкобюджетные подвалы площадью 100–150 кв. м.

Но именно первичные приемы врачей-терапевтов и общие обследования в 2024 году стали самыми быстрорастущими с точки зрения спроса ветеринарными услугами, говорит гендиректор Vetcity Clinic Лола Балаева. Количество приемов терапевтов первичного звена, по ее словам, выросло на 36% год к году, профилактических — на 57%, санаций ротовой полости — на 35%. Госпожа Колчанова говорит, что владельцы животных часто обращаются в клиники для их вакцинации и вживления чипов. Регистрация собак уже обязательна в 19 регионах страны, мера рассматривается и в других регионах, отмечает она.

Высокий спрос на услуги может объясняться ростом популярности содержания питомцев. Согласно подсчетам Центра изучения питания и благополучия животных, в период с 2020 по конец 2023 года количество домашних кошек в России выросло на 25%, до 49,2 млн, собак — на 7%, до 25,5 млн. Люди относятся к содержанию питомцев все более ответственно и эмоционально, поэтому ветеринарные услуги более востребованы, поясняют в центре. Средний чек при их оплате, по данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», за год вырос на 11%, до 2,8 тыс. руб.

Татьяна Колчанова предполагает, что стоимость ветеринарных услуг продолжит расти. С 1 марта отпуск многих лекарств станет рецептурным, это потребует оборудования и специалистов, которые будут заниматься их оформлением и вести учет, поясняет она. Сдерживать развитие отрасли могут сложности с поставкой в Россию популярных анестезиологических препаратов, в том числе «Дексдомитора», и вакцин «Биокан» и «Биофел», аналогов которых в России пока мало, говорят в сети VetGlobal.

Но и предложение ветеринарных клиник, по мнению Антона Белых, остается недостаточно насыщенным: нередко люди вынуждены ехать в другие районы для получения услуг. На нехватку объектов обращает внимание и Татьяна Колчанова, поясняя, что проблема обострилась со строительством новых жилых районов. Одновременно собеседник “Ъ” на рынке не исключает, что развитию новых объектов может способствовать отмена с начала этого года НДС на коммерческие ветеринарные услуги.

Алина Мигачёва, Александра Мерцалова