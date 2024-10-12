Домашние питомцы погнались за внешностью

Россияне стали заводить больше домашних животных, что привело к увеличению количества груминг-салонов, где оказывается целый спектр услуг по уходу за питомцами. К середине осени 2024 года число таких заведений увеличилось на 15% год к году, за пять лет их количество удвоилось. Однако темп роста выручки таких салонов в последнее время снижается, в том числе из-за возрастающей конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Домашние животные с удовольствием открывают для себя зоосалоны красоты

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Домашние животные с удовольствием открывают для себя зоосалоны красоты

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как следует из предоставленных “Ъ” подсчетов сервиса 2ГИС, в 16 городах-миллионниках России по состоянию на начало октября 2024 года число салонов по уходу за домашними животными выросло на 15% год к году, до 2,87 тыс.

В целом за последние пять лет, по данным аналитиков, количество груминг-салонов в крупных городах страны удвоилось.

Такие заведения предлагают набор услуг по уходу за питомцами, включая купание, стрижку, УЗИ-чистку зубов, маникюр и даже SPA-процедуры. Большая часть профильных сетей развивается по франшизе: по такому принципу свой бизнес строят, например, «Милорд», «Барбос», Barberdog, Doggo, Groom. Спрос на франшизу со стороны представителей малого и среднего бизнеса в 2024 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 15%, говорит руководитель TopFranchise.ru Виктор Большаков.

Так, сеть Groom с начала 2024 года увеличила число салонов на 25, до 152, сообщила руководитель отдела маркетинга компании Евгения Арбанова. В планах сети к 2026 году открыть 230 филиалов, в том числе в Саудовской Аравии в ноябре 2024 года и в Дубае и Китае в 2025 году. Сеть Doggo открыла в 2024 году пять салонов, теперь их девять. В компании видят основной потенциал для дальнейшей экспансии в региональных городах-миллионниках.

В таких городах сейчас быстрее всего растет число тех, кто заводит домашних питомцев, отмечают во входящей в ГК «Детский мир» сети зоомагазинов «Зоозавр» (с весны 2023 года открыла четыре груминг-салона в Москве). По данным 2ГИС, за последний год заметнее всего число груминг-салонов увеличилось в Санкт-Петербурге (на 39%), Ростове-на-Дону (на 21%) и в Москве (на 15%). По данным Центра изучения питания и благополучия животных и Ipsos, в 2023 году в России у 74,8 млн граждан были домашние питомцы, а у 56% семей — хотя бы одна кошка или собака.

Виктор Большаков также связывает рост интереса к открытию груминг-салонов со сдачей в эксплуатацию в многонаселенных городах крупных жилых комплексов, в которых коммерческие площади занимают и такого рода услуги.

Это подтверждает гендиректор DNA Realty Антон Белых. В новых квартирах жители часто заводят домашних животных, указывает он, а районы новостроек обычно заселены плотно, поэтому груминг-услуги рядом с домом востребованы.

Если речь идет о массовом сегменте, то под груминг-салоны владельцы бизнеса или франшизы обычно рассматривают помещения небольшой площади — от 30 до 70 кв. м, аренда таких помещений обходится в 100–150 тыс. руб. в месяц, говорит Антон Белых. По его словам, салоны для животных нередко совмещаются с ветеринарной аптекой и зоомагазином. Такие арендаторы обычно успешно работают и снимают помещения надолго, отмечает эксперт.

Спрос на груминг-услуги растет, говорит Евгения Арбанова, отмечая, что выручка Groom за январь—сентябрь текущего года увеличилась на 60% по сравнению с тем же периодом 2023-го. Но, добавляют в Doggo, темп роста выручки в сегменте замедлился из-за увеличившейся конкуренции среди профильных игроков. В этой сети цены в 2024 году выросли на 10%, сообщили ее представители. Сейчас, судя по расценкам на сайте Doggo, стоимость комплексного ухода для собак с экспресс-линькой или стрижкой начинаются от 2,3 тыс. руб. По словам представителя компании, на рост цен повлияло удорожание логистики, в результате чего цены на премиальную зарубежную косметику, с которой работают салоны, подскочили сразу на 30–40%.

Полина Гриценко