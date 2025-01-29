В онлайн — четырьмя лапами

В крупных российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, число офлайн-зоомагазинов за 2024 год сократилось примерно на 7–12,5%. Отраслевые ритейлеры, для которых в последнее время ужесточились правила продажи, стали заметно проигрывать маркетплейсам. При этом спрос на зоотовары не снижается: растет как количество покупок, так и средний чек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

К началу января 2025 года самое заметное снижение числа зоомагазинов в офлайне из всех крупных российских городов зарегистрировано в Москве — на 12,5% год к году, до 901 объекта, Санкт-Петербурге — на 9,5%, до 894, Краснодаре — на 6,9%, до 229, следует из данных сервиса «Яндекс Карты». На долю всех 16 городов-миллионников приходится 29,5% работающих в стране магазинов традиционной зоорозницы. В целом по России к началу 2025 года насчитывалось 16,75 тыс. таких магазинов, что на 2,6% меньше год к году.

Сколько зоомагазинов в городах-миллионниках России Выйти из полноэкранного режима Город Количество на 1 января 2025 года Изменение год к году (%) Москва 901 -12,5 Санкт-Петербург 894 -9,5 Новосибирск 351 3,5 Екатеринбург 289 -0,7 Пермь 271 2,3 Красноярск 270 7,1 Челябинск 259 4 Омск 253 -4,2 Краснодар 229 -6,9 Ростов-на-Дону 213 -2,7 Нижний Новгород 207 -2,8 Воронеж 189 -4,5 Уфа 172 5,5 Самара 157 -6 Волгоград 150 7,9 Казань 146 -2,7 Открыть в новом окне Источник: «Яндекс Карты».

При этом спрос на зоотовары не снижается, судя по расчетам оператора фискальных данных «Платформа ОФД»: к концу 2024 года товарооборот в офлайн-рознице вырос на 13% по сравнению с тем же периодом 2023 года, число трансакций — на 2%. Средний чек, по данным компании, за это время увеличился на 11%, до 2,9 тыс. руб., что вполне объяснимо на фоне высокой инфляции в стране, составившей по итогам прошлого года 9,5% год к году.

Рост продаж зоотоваров наблюдается и в онлайн-сегменте, где, по данным «Платформы ОФД», в 2024 году объем реализации вырос на 21% год к году, средний чек — на 3%, до 5 тыс. руб. Это может быть связано с тем, что покупатели предпочитают заказывать на интернет-площадках большие объемы товаров, например корм для домашних животных. В Wildberries сообщили “Ъ”, что в 2024 году продажи влажного корма на площадке выросло на 25% по обороту, сухого — на 29%.

Рост продаж зоотоваров на маркетплейсах стал одной из причин снижения числа специализированных магазинов в офлайне, говорит президент Национальной ассоциации зооиндустрии (объединяет ритейлеров и производителей, включая «Четыре лапы», «Зоозавр», «Кот Матрос») Кирилл Дмитриев.

Однако в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет крупные маркетплейсы в РФ) настаивают, что зоотовары по сумме покупок в интернете занимают всего 1,5% от общего объема. По данным АКИТ, в январе—ноябре 2024 года российские покупатели потратили на приобретение такой продукции в онлайне совокупно 117 млрд руб., что на 30% больше год к году.

Различные сегменты отраслевого ритейла не в первый раз перекладывают свои проблемы на онлайн-розницу. Так, летом прошлого года Ассоциация канцелярского рынка сообщала правительству страны о риске закрытия по всей стране тысяч специализированных офлайн-магазинов из-за возможности маркетплейсов сокращать облагаемые НДС поступления за счет агентских договоров и заменять штатных сотрудников самозанятыми (см. “Ъ” от 26 августа 2024 года).

Что же касается зоорозницы, то в традиционном сегменте серьезное давление оказывают новые правила по содержанию животных зоомагазинов, отмечает Кирилл Дмитриев.

Согласно постановлению правительства РФ от 6 июня 2023 года, в зоомагазинах для собак весом до 5 кг нужно предусмотреть клетку размером не менее 2 кв. м, более 5 кг — 4 кв. м, для взрослых кошек — не менее 3 кв. м, для котят — 1,5 кв. м. При этом в помещениях требуется соблюдать определенный температурный режим.

Кроме того, для продажи ветеринарных препаратов необходима фармацевтическая лицензия, предполагающая обязательное наличие сотрудника с профильным образованием, добавляет гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова. У специализированной розницы должна быть лицензия на ветеринарно-фармацевтическую деятельность и отдельные склады, чего нет у большинства маркетплейсов, говорит господин Дмитриев. В Wildberries поясняют, что зоотовары доставляются клиентам самими продавцами, отвечающими за хранение такой продукции, а интернет-площадка выступает как онлайн-витрина.

Алина Мигачёва, Дарья Андрианова