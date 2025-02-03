Курская область получила 6,6 млрд на выдачу жилищных сертификатов

Правительство России направило Курской области еще 6,6 млрд руб. на предоставление жилищных сертификатов. Планируется выдать их собственникам 1 080 домовладений. Об этом сообщил врио первого замгубернатора — председателя облправительства Александр Чепик на оперативном заседании.

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Господин Чепик добавил, что для приема заявлений на выдачу сертификатов открыто 28 пунктов в органах соцзащиты и 27 пунктов в МФЦ.

Согласно докладу врио вице-губернатора Романа Денисова, в Курской области продолжается обследование домов, к которым раньше не было доступа из-за оперативной обстановки. С начала года комиссии осмотрели 93 домовладения. Они установили, что 44 из них требуют капремонта, еще в 37-ми повреждения не выявлены, десять разрушено, по двум необходимо заключение экспертов.

На прошлой неделе врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил подумать над внедрением так называемых «социальных риэлторов» для жителей приграничья. Он пояснил, что в таком случае сопровождение сделок по покупке нового жилья будет осуществляться со стороны государства, а куряне «останутся при своих деньгах».

По данным кабмина, за прошлый год на поддержку Курской области было выделено свыше 60 млрд руб. Эти деньги в частности пошли на выдачу жилищных сертификатов.

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Алина Морозова