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обновлено 11:31

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 3 февраля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

11:31. За прошедшую неделю строители восстановили 43 жилых объекта, которые пострадали от атак ВСУ в Белгороде. Новых повреждений не зафиксировано. На этой неделе планируется отремонтировать еще 41 объект. В работе — 220 жилых помещений. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

11:28. С 9:00 до 10:30 дежурные средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью и один над Курской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

10:51. За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 54 беспилотников и 59 боеприпасов. Повреждены 15 жилых объектов и 18 автомобилей. Пострадали девять человек, еще одна женщина погибла. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

10:13. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

10:08. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

9:13. Накануне беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на автомобиль на участке дороги между селами Гирьи и Озерки в Беловском районе Курской области. В машине ехали двое мирных жителей — один из них пострадал. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

9:11. Отбой опасности атаки БПЛА в Курской области — региональный оперштаб.

9:04. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области — оперштаб региона.

8:44. Ночью в Курской области один раз объявлялась ракетная опасность: она действовала с 0:19 до 0:22. Это следует из данных регионального оперштаба.

8:17. В Белгородской области ночью один раз объявлялась опасность атаки БПЛА. Она действовала с 2:34 до 5:53. Это следует из данных РСЧС.

7:59. ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. В городе Грайворон в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены крыши и заборы. Осколками посечены два легковых автомобиля. Также сгорел автомобиль. В Валуйском округе в селе Кукуевка дрон ударил по легковому автомобилю — транспортное средство получило повреждения. У рядом стоящего частного дома выбиты окна. Село Долгое Валуйского округа подверглось обстрелу. В результате попадания снарядов на территории сельхозпредприятия загорелся ангар — бойцы подразделения «Орлан» совместно с сотрудниками предприятия потушили пожар. Кроме этого, повреждены автомобиль и производственные помещения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

7:15. Ночью дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 70 беспилотников, в том числе пять над Воронежской областью, четыре — над Белгородской и два — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны России.

7:02. За ночь дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

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