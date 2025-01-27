В Курской области могут запустить механизм «социального риэлторства»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в ходе совещания в облправительстве, что региональным властям «надо подумать над появлением так называемых "социальных риэлторов"» для жителей приграничья. Он пояснил, что в таком случае сопровождение сделок будет осуществляться со стороны государства, а куряне «останутся при своих деньгах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Глава региона пояснил необходимость нового механизма «запредельной» стоимостью услуг по оформлению жилья. По его словам, она доходит до 250 тыс. руб.

«У нас как будто бы две страны: одна страна, которая достает последнее, помогает, отправляет гуманитарные конвои. А есть другие, кто проблемы и беды людей не воспринимает как свои, кто считает, что это коммерческая ситуация. Нет, мы мириться с этим не можем и не будем»,— заявил господин Хинштейн.

Он также запросил у врио первого вице-губернатора — председателя правительства региона Алексея Дедова доклад по работе с застройщиками по фиксации стоимости жилья для вынужденных переселенцев. Господин Дедов рассказал, что относительно объектов на первичном рынке на такие меры готова пойти только одна компания — «КПД».

Кроме того, в ходе совещания врио губернатора коснулся проблемы нехватки нового жилья для реализации жилищных сертификатов, уже выданных и запланированных к выдаче вынужденным переселенцам. По его словам, до курян нужно донести информацию о том, что оформлять документы стоит, когда уже есть жилье на примете. При этом господин Хинштейн заявил о планах вместе с «Дом. РФ» выстроить системную работу по строительству нового жилья. Глава региона уверен, что оно должно появляться «не только в городе, но и в районах».

«Это проблема, которую нам нужно расшить в кратчайшие сроки. Если мы этого не сделаем, люди начнут уезжать из региона. Сами сертификаты окажутся нереализуемыми. Очень печально, что этой проблемой нам приходится заниматься, что называется, с колес. При том, что это было вполне очевидно и ранее»,— заявил Александр Хинштейн.

Алина Морозова