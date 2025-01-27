За неделю в Белгородской области повреждено 203 дома, восстановлено 321

В результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю в Белгородской области было повреждено 203 дома и квартиры. За этот же период восстановили 321 жилой объект. Об этом в ходе оперативного совещания сообщили главы муниципалитетов.

В Белгороде пострадали девять частных домов и 24 квартиры (всего — 33). За это же период восстановили десять частных домов и 31 квартиру (всего — 41). В «работе» остаются 244 жилых помещения (118 частных домов и 126 квартир).

В Белгородском районе разрушения получили 69 жилых объектов (58 частных домов и 11 квартир), восстановлены — 75 (51 частный дом и 24 квартиры). Необходимо отремонтировать 368 частных домов и 65 квартир (всего — 433).

В Борисовском районе повреждены 12 частных домов и одна квартира. Восстановлены два частных дома и одна квартира. В «работе» остаются 126 частных домов и 42 квартиры (всего — 168).

В Валуйском округе не зафиксировано новых повреждений. Восстановлен один частный дом. Отремонтировать предстоит еще шесть частных домов.

В Грайворонском округе пострадали пять квартир. За неделю восстановили частный дом и десять квартир. Работы продолжаются в 31 частном доме и 12 квартирах (всего — 43).

В Краснояружском районе повреждены четыре частных дома, отремонтированы — шесть. Восстановительные работы ведутся еще в 26 частных домах.

В Шебекинском округе разрушения получили 79 жилых помещений (44 частных дома и 35 квартир), восстановили — 184 (20 частных домов и 164 квартиры). Осталось отремонтировать 3 313 жилых помещений (1 241 частный дом и 2 072 квартиры).

В результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ с 13 по 20 января было повреждено 189 частных домов и квартир. За тот же период восстановили 364 жилых помещения.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева