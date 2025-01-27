Сийярто: Венгрия выступит против антироссийских санкций в сфере энергетики

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Польша во время председательства в Евросоюзе хочет ввести в отношении России 16-й пакет санкций. Он добавил, что Будапешт выступит против, если новые ограничения будут касаться российской энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Петер Сийярто

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Польша, польское председательство в ЕС хочет ввести новый, 16-й пакет санкций … Конечно, мы будем разумны и не допустим никаких санкций, которые противоречили бы стратегическим национальным интересам Венгрии. Так что сегодня мы заявили, чтобы все забыли о санкциях ЕС в сфере энергетики»,— сказал Петер Сийярто журналистам. Трансляция опубликована в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Польша получила обязанности председателя Совета Евросоюза 1 января. Полномочия действуют в течение шести месяцев.

16 декабря страны ЕС утвердили 15-й пакет санкций в отношении России. Ограничения направлены на борьбу с «теневым флотом танкеров». Под них попали 54 физлица и 30 организаций, а также 52 судна из третьих стран.

В декабре Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Брюсселе писала, что ЕС хочет принять новый пакет антироссийских санкций 24 февраля. По информации Bloomberg, в рамках пакета, который станет уже 16-м по счету, Евросоюз планирует предусмотреть постепенное прекращение импорта сжиженного природного газа из России, а также поэтапные ограничения на алюминий.

Подробнее о санкционных перспективах российского алюминия — в материале «Ъ» «Неуловимые чушки».