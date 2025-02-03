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Коммерсантъ FM
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Обстановка на месте взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве

На место взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве прибыл вертолет Московского авиационного центра для эвакуации пострадавших. Территория ЖК оцеплена, также приехали несколько машин скорой помощи и пожарных. Сотрудники правоохранительных органов зашли в здание для проведения следственных мероприятий.

ЧП случилось сегодня, 3 февраля, утром. По официальным данным, пострадали четыре человека. Столичный депздрав оценивает их состояние как тяжелое. Как узнал «Ъ», в числе раненых — почетный президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «АрБат» Армен Саркисян. По предварительным данным, погиб один из его охранников. СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, убийство общеопасным способом, незаконный оборот оружия).

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Сотрудники полиции, МЧС России на месте происшествия

Сотрудники полиции, МЧС России на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Автомобиль Следственного комитета России на месте происшествия

Автомобиль Следственного комитета России на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Автомобили пожарной службы МЧС России и скорой медицинской помощи на месте взрыва

Автомобили пожарной службы МЧС России и скорой медицинской помощи на месте взрыва

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Вертолет авиационной службы МЧС России

Вертолет авиационной службы МЧС России

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы МЧС России

Сотрудники пожарной службы МЧС России

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники полиции, МЧС России

Сотрудники полиции, МЧС России

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Жители комплекса во время эвакуации

Жители комплекса во время эвакуации

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Сотрудники полиции, МЧС России на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Автомобиль Следственного комитета России на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Автомобили пожарной службы МЧС России и скорой медицинской помощи на месте взрыва

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Вертолет авиационной службы МЧС России

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы МЧС России

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники полиции, МЧС России

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Жители комплекса во время эвакуации

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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