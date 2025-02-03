Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

При взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве ранен глава Федерации бокса ДНР Саркисян

Как выяснил «Ъ», при взрыве в ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы получил ранения руководитель Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Взрывное устройство сработало, когда он зашел в подъезд вместе с охранниками. Господин Саркисян госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Один из его охранников погиб. По предварительным данным в результате взрыва пострадали пять человек.

Фото: @bf_dpr

Фото: @bf_dpr

Уголовное дело возбуждено по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (убийство и покушение на убийство двух и более лиц) УК РФ. Если выяснится, что преступление имеет украинский след, уголовное дело переквалифицируют на ст. 205 (теракт) УК. Ранее господина Саркисяна объявили в розыск на Украине, как одного из лидеров донецкого ополчения. Учитывая резонанс происшедшего, следственные действия на месте ЧП возглавил руководитель ГСУ СКР по Москве генерал-майор юстиции Андрей Стрижов. Также на место выехал прибыл первый заместитель прокурора города Сергей Савенков.

Взрыв в ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел сегодня утром. По информации «Ъ», предположительно, взорвалась граната или СВУ на основе гранаты.

Николай Сергеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...