При взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве ранен глава Федерации бокса ДНР Саркисян

Как выяснил «Ъ», при взрыве в ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы получил ранения руководитель Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Взрывное устройство сработало, когда он зашел в подъезд вместе с охранниками. Господин Саркисян госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Один из его охранников погиб. По предварительным данным в результате взрыва пострадали пять человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @bf_dpr Фото: @bf_dpr

Уголовное дело возбуждено по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (убийство и покушение на убийство двух и более лиц) УК РФ. Если выяснится, что преступление имеет украинский след, уголовное дело переквалифицируют на ст. 205 (теракт) УК. Ранее господина Саркисяна объявили в розыск на Украине, как одного из лидеров донецкого ополчения. Учитывая резонанс происшедшего, следственные действия на месте ЧП возглавил руководитель ГСУ СКР по Москве генерал-майор юстиции Андрей Стрижов. Также на место выехал прибыл первый заместитель прокурора города Сергей Савенков.

Взрыв в ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел сегодня утром. По информации «Ъ», предположительно, взорвалась граната или СВУ на основе гранаты.

Николай Сергеев