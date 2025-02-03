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Коммерсантъ FM
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Депздрав назвал тяжелым состояние пострадавших при взрыве в ЖК «Алые паруса»

Четверо пострадавших при взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве госпитализированы в многопрофильные стационары, сообщили «РИА Новости» в столичном департаменте здравоохранения. По его данным, состояние раненых оценивается как тяжелое. В ведомстве добавили, что один человек погиб. На место ЧП прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и несколько машин скорой.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Взрыв произошел сегодня утром, 3 февраля. Как стало известно «Ъ», ранения получил почетный президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «АрБат» Армен Саркисян. По предварительным данным, взрывное устройство сработало, когда он зашел в подъезд вместе с охранниками. Господин Саркисян был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Ему ампутируют ногу, пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы. Погиб один из его охранников.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (убийство и покушение на убийство двух и более лиц) УК РФ. На месте работает следственно-оперативная группа, а также руководитель ГСУ СКР по Москве Андрей Стрижов и первый заместитель прокурора города Сергей Савенков.

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