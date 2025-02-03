Хинштейн назначил своими советником и помощником выходцев из Самары

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании облправительства рассказал о новых назначениях. Так, бывшая первый заместитель главы Самары Елена Атанова назначена на пост врио советника губернатора, а бывшая советник губернатора Самарской области Светлана Дроздова — на пост врио помощника губернатора.

Кроме того, на пенсию ушел глава комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов. Его заменил бывший замначальника УМВД России Олег Горячев. Господин Хинштейн отметил, что работа по формированию управленческой команды Курской области продолжается и на текущей неделе произойдут новые назначения.

Ранее врио губернатора назначил в правительство региона несколько выходцев из Самарской области, которую он ранее представлял в Госдуме. Так, бывшая замглавы министерства строительства Самарской области Анна Урусова заняла аналогичный пост в Курской. Также экс-депутат гордумы Самары Олеся Дворцова стала врио советника губернатора.

В начале прошлой недели в Курской области сменился глава правительства региона, который совмещает эту должность с постом первого замгубернатора. После отставки Алексея Дедова новым первым замом был назначен Александр Чепик, ранее занимавший аналогичный пост в Карелии.

Сергей Толмачев, Воронеж