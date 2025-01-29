Врио первого замминистра строительства Курской области назначена Анна Урусова
Анна Урусова назначена врио первого замминистра строительства Курской области. Информация об этом появилась на сайте облправительства. Ранее она дважды возглавляла министерство строительства Самарской области в статусе «и.о.», а до этого являлась замглавы ведомства.
До прихода госпожи Урусовой пост первого замминистра занимал Анатолий Дубашевский. По данным облправительства, сейчас он работает «обычным» замминистра ведомства, руководит управлением информационной безопасности и цифровой трансформации.
Анна Урусова
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Кроме Анны Урусовой, в курском правительстве трудится еще один выходец из Самарской области. На этой неделе стало известно, что экс-депутат гордумы Самары Олеся Дворцова назначена врио советника губернатора. Как рассказывал глава региона Александр Хинштейн, она будет отвечать «за осуществление контрольных функций».
В январе в правительстве Курской области произошла череда отставок чиновников, ранее работавших под руководством Алексея Смирнова и Романа Старовойта. Так, пост врио вице-губернатора по состоянию здоровья покинул Сергей Стародубцев, министр информации и общественных коммуникаций Ирина Толмачева уволилась из-за переезда в другой город. Свой пост покинул и глава комитета региональной безопасности Михаил Горбунов. Алексей Дедов оставил должность врио первого вице-губернатора.
По мнению эксперта, господин Хинштейн приехал в регион без своей команды и, в условиях не донца сформированного его предшественником правительства, ему остается только «взбадривать» местных чиновников.
Подробнее о кадровых перестановках в Курской области — в материале «Ъ-Черноземье».