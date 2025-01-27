Врио советника губернатора Курской области назначена экс-депутат Олеся Дворцова

Олеся Дворцова назначена врио советника губернатора Курской области. Как рассказал глава региона Александр Хинштейн на совещании в облправительстве, она будет отвечать «за осуществление контрольных функций».

Олесе Дворцовой 42 года. Она родилась в Самаре, окончила Самарскую гуманитарную академию по специальности «Юриспруденция». 11 лет проработала в аппарате Самарской Губернской думы, получила классный чин государственного советника Самарской области третьего класса. Также госпожа Дворцова проходила службу в ГУ МВД по Самарской области в должности начальника отдела по работе с обращениями граждан и организаций управления делопроизводства и режима. Ей присвоено звание младшего лейтенанта внутренней службы. С 2007 года является членом партии «Единая Россия». В 2020-м году была избрана депутатом гордумы Самары седьмого созыва. В конце декабря 2024-го сообщила в своих соцсетях о сложении полномочий. Работает с Александром Хинштейном более десяти лет.

Также глава региона уточнил полномочия другого врио советника Антона Черемисинова. Как и на предыдущем месте работы господина Хинштейна, он будет отвечать «за работу аппарата».

Господин Черемисинов приступил к новым обязанностям 13 января. Тогда же врио советника курского губернатора была назначена Виктория Пенькова. По словам Александра Хинштейна, она уже активно занимается вопросами, связанными с жителями приграничья.

В конце совещания врио губернатора анонсировал ряд кадровых изменений, о которых пообещал рассказать по факту принятия решений.

О том, почему Александру Хинштейну сложно собрать новую команду в Курской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова