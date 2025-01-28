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Коммерсантъ FM
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Главой правительства Курской области назначен Александр Чепик

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с сегодняшнего дня обязанности первого вице-губернатора—председателя правительства региона будет исполнять Александр Чепик. Вчера, 27 января, эту должность покинул Алексей Дедов, возглавлявший облправительство с мая 2024 года.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

«Очень рассчитываю, что с приходом Александра Чепика работа регионального правительства будет выведена на новую высоту»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что господин Чепик зарекомендовал себя как «эффективный, антикризисный управленец»: с 2017 года чиновник занимал пост первого заместителя главы Карелии—премьер-министра республиканского правительства, а ранее трудился зампредом правительства Республики Бурятия. У нового первого вице-губернатора Курской области два высших образования, он является кандидатом экономических наук, а в 2021 году прошел обучение в РАНХиГС при президенте РФ по программе подготовки резерва управленческих кадров.

В начале прошлой недели правительство Курской области по состоянию здоровья покинул врио вице-губернатора Сергей Стародубцев, курировавший вопросы промышленности и сельского хозяйства. Позже Александр Хинштейн назначил врио советника губернатора бывшего депутата Олесю Дворцову.

Сергей Толмачев, Воронеж

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