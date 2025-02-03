На Домодедово нашли управу

Росавиация займется управлением Домодедово. И юристы не знают, что из этого выйдет. Очередной виток противостояния бенефициаров аэропорта и государства окончился не в пользу первых. Дмитрий Каменщик и Валерий Коган лишились контроля над своим активом по иску Генпрокуратуры. По сообщениям СМИ, управление группой возьмет на себя Федеральное агентство воздушного транспорта. В Росавиации и Минтрансе отказались от комментариев. Собеседники “Ъ FM” полагают, что перед властями сейчас стоит непростая задача по администрированию аэрокомплекса. Почему? И как в дальнейшем сложится судьба Домодедово? Разбирался Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Взаимоотношения государства и Домодедово — вопрос хронического свойства. Были и рецидивы, когда в очередной раз пытались установить личность владельца, и ремиссии, когда преследование того же Дмитрия Каменщика прекращали по требованию Генпрокуратуры. Все это продолжалось десятилетиями, пока не закончилось одним днем: определение Арбитражного суда датировано 29 января (тогда и стало известно о претензиях надзорного органа к Домодедово), в нем говорится об удовлетворении требований Генпрокуратуры, в частности, о введении обеспечительных мер и передаче контроля над аэропортом Росавиации.

Действительно, ведь он не может простаивать. То есть очередной судебный спор с участием Каменщика толком не начался, а актив ему уже не принадлежит. Этим ситуация и необычна, отметил управляющий партнер коллегии адвокатов «Железников и партнеры» Александр Железников: «Это экзотическая правовая конструкция, еще не применявшаяся, но, мне кажется, сложные времена требуют неординарных решений, в том числе и от государства. С одной стороны, механизм новый, когда Росавиация получает доступ, по сути дела, контроль над предприятием заранее, до принятия ключевых юридических исковых решений. С другой стороны, сам по себе акт реприватизации для нас не новый. Примеры мы знаем и по "Макфе", и по другим предприятиям».

Постановление на 15 листах в профессиональном сообществе вызвало оживление. Юристы который день его изучают и все не могут понять, как же это будет работать. Росавиации предоставят доступ ко всей документации и технике Домодедово, с этим понятно. Но как она будет управлять группой, неочевидно, рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов: «Наложен арест на все денежные средства, кроме необходимых для текущей деятельности компании. Но если Генпрокуратура, наверное, понимает, как она будет вот потоки денег направлять, то для банков, скорее всего, это арест средств. Будет ли Росавиация подтверждать некие ведомости по платежам? Непонятно. С одной стороны, Росавиации дается право вето на текущие решения органов управления Домодедово, при этом есть положение, что она может самостоятельно принимать какие-то решения».

Юристы допускают, что параметры временного управления группой «Домодедово» будут корректировать на ходу. И если Росавиации не придется слишком глубоко погружаться в управление аэропортом, проблем не возникнет, говорит председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев. Главное, по его словам, это контроль денежных потоков: «Есть две основные опции. Первая — контролировать только финансовые потоки и не вмешиваться в операционную деятельность, сохраняя ту структуру менеджмента, которая есть. Второй вариант — это, соответственно, зайти в сам менеджмент, менять принципы и структуру управления, кадровый состав.

Аэропорт Домодедово уже укомплектован. Если не вмешиваться в текущую операционную деятельность, ограничившись только финансовым контролем, ничего менять не придется, и тогда, может быть, сама Росавиация справится с этой задачей».

Скорее всего, Домодедово под контролем Росавиации не задержится. Актив, как это бывало с другими, реализуют через Росимущество, полагают юристы. Вопрос все-таки не только стратегический, но и политический. А что до Дмитрия Каменщика и Валерия Когана, то им успеха прошлых лет, видимо, уже не повторить. Та самая Генпрокуратура, которая их однажды уберегла от преследования, теперь все решила за один день.

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Иван Корякин