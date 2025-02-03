Глава Курской области назначил себе помощницу и советницу из Самарской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил на совещании облправительства об очередных кадровых изменениях. Он назначил врио своего советника бывшую первую замглавы Самары Елену Атанову, а врио своего помощника — юриста и борца за права обманутых дольщиков, в том числе в Самарской области, Светлану Дроздову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Работа по формированию управленческой команды Курской области продолжается. На этой неделе у нас ожидаются иные кадровые решения, о каждом из них буду сообщать и рассказывать дополнительно»,— сказал господин Хинштейн.

Он добавил, что первоочередную ставку в кадровых решениях будет делать на курян, поскольку речь не может идти о полной замене состава облправительства. «Недопустимо говорить о тотальном недоверии к членам правительства, к тем, кто работает в системе власти региона. Как и везде, люди разные. Я рассчитываю, что значительная часть коллег в этом помещении и работающая в системе власти на своих должностях останется. Также считаю необходимым привлечение кадров, имеющих опыт работы на курской земле»,— сказал врио губернатора.

Это не первый выходец из Самарской области в правительстве региона. В январе бывшая замглавы министерства строительства Самарской области Анна Урусова стала первым заместителем в курском строительном министерстве. А экс-депутат гордумы Самары Олеся Дворцова была назначена врио советника губернатора, отвечающего за «осуществление контрольных функций».

Также в новую команду Александра Хинштейна вошли его «бывшие коллеги» по Госдуме и «Единой России». Посты врио его советников получили Виктория Пенькова и Антон Черемисинов. Первая несколько лет назад входила в рабочую группу «Единой России» по защите прав вкладчиков и дольщиков, которой руководил господин Хинштейн. Она уже занимается вопросами, связанными с жителями приграничья. Второй, как и на предыдущем месте работы главы Курской области, будет отвечать «за работу аппарата». Врио старшего помощника губернатора — его пресс-секретарем стала Ирина Поспелова, которая ранее руководила пресс-службой комитета по информационной политике и информационным технологиям и связи в Госдуме. Последний до назначения в Курскую область возглавлял господин Хинштейн.

О том, почему главе Курской области понадобилась новая команда,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова