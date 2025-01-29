Пресс-секретарем врио губернатора Курской области назначена Ирина Поспелова

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назначил своим пресс-секретарем Ирину Поспелову, которая ранее руководила пресс-службой комитета по информационной политике и информационным технологиям и связи в Госдуме. Последний до назначения в Курскую область возглавлял господин Хинштейн. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Поспелова

Фото: правительство Курской области Ирина Поспелова

Фото: правительство Курской области

Ирина Поспелова окончила Московский государственный университет путей сообщения (сейчас — Российский университет транспорта) по специальности «Связи с общественностью». Более десяти лет проработала в сфере коммуникаций, продюсирования, журналистики и PR. Занималась развитием региональных СМИ. Занимала должности в исполкоме «Общероссийского народного фронта», на «Первом канале», в Союзе журналистов России, в Институте развития интернета. Член Союза журналистов России и международной федерации журналистов (IFJ). Амбассадор VK.

14 января врио министра информации и общественных коммуникаций Курской области стал Михаил Шумаков, ранее возглавлявший региональный ЦУР. Он сменил на этом посту Ирину Толмачеву, вынужденную переехать в Москву по семейным обстоятельствам. На последней планерке в облправительстве Александр Хинштейн сказал, что претензий к ее работе у него не было.

Алина Морозова