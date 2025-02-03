«Северсталь» решила не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров «Северстали» (MOEX: CHMF) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Акции компании отреагировали на решение СД падением. По состоянию на 12:36 мск котировки теряли 2,11%, до 1185 руб. за бумагу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Одновременно с решением совета директоров «Северсталь» опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал 2024 года и весь предыдущий год. Согласно документу, выручка компании за октябрь--декабрь выросла на 3%, до 201,5 млрд руб., за весь прошлый год выручка увеличилась на на 14%, до 829,7 млрд руб.

Гендиректор «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев отметил, что на фоне высокой ключевой ставки общее металлопотребление в России в прошлом году снизилось примерно на 5,7%. Он связал это также с замедлением закупочной и инвестиционной активности в строительной отрасли во втором полугодии.

Денежная политика «Северстали» предусматривает выплату дивидендов ежеквартально. Так, по итогам трех месяцев 2024 года компания выплатила 32,08 млрд руб., по итогам шести месяцев — 26,02 млрд руб., а по итогам девяти месяцев — 41,01 млрд руб.

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